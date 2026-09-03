Waze vai finalmente permitir escolher o ponto de partida. Mas há mais novidades

O Waze recebeu uma nova atualização que introduz várias funcionalidades na aplicação de navegação, entre as quais se destaca a possibilidade de escolher o ponto de partida de uma viagem. A novidade está a ser disponibilizada de forma gradual a nível global e ainda não chegou a Portugal, mas deverá ficar disponível nas próximas semanas.

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Até agora, o Waze assumia, por predefinição, a localização atual do utilizador como ponto de partida. Com a nova funcionalidade, será possível definir qualquer origem e consultar o tempo de viagem e as melhores rotas entre dois locais, mesmo que o utilizador não esteja no ponto onde a viagem vai começar.

A ferramenta poderá ser útil, por exemplo, para quem pretende planear antecipadamente uma viagem entre dois locais diferentes ou saber quanto tempo demoraria um determinado percurso sem estar fisicamente no ponto de partida.

A atualização introduz também um novo modo de instruções de voz, denominado “Menos falador”, que reduz a quantidade de indicações dadas pelo Waze durante a condução. Segundo o Waze, a opção foi pensada para quem prefere receber apenas as informações essenciais sobre o percurso, reduzindo as interrupções enquanto ouve rádio, música ou um podcast. A funcionalidade está disponível para Android e encontra-se em fase de lançamento para iOS.

Assistente de voz facilita envio de alertas

Outra das novidades é o “Map Mate”, o Assistente do Mapa do Waze que permite aos utilizadores comunicar em linguagem natural aquilo que estão a observar na estrada para enviar alertas em tempo real.

Em vez de procurar o botão específico para cada tipo de ocorrência, o condutor poderá simplesmente dizer o que está a ver. O sistema interpreta a informação e adiciona o alerta ao local correspondente no mapa. A ferramenta pretende também contribuir para manter os mapas atualizados, através da informação enviada pelos utilizadores durante as viagens.

A aplicação detida pela Google passa também a considerar os percursos realizados anteriormente pelo utilizador na sugestão de rotas. Além dos dados sobre o trânsito e do conhecimento dos padrões de circulação de cada cidade, a aplicação poderá ter em conta as preferências demonstradas pelo condutor. Por exemplo, quem costuma optar por autoestradas em vez de estradas com várias paragens poderá passar a receber essas opções primeiro. A aplicação continuará, no entanto, a apresentar a rota que estima ser a mais rápida como alternativa.

A atualização acrescenta ainda novos tipos de perigos locais aos alertas apresentados ao longo do percurso. Entre as situações que poderão ser assinaladas estão pontes estreitas, passagens de peões junto a autoestradas e alterações repentinas no número de faixas de circulação. O objetivo é alertar antecipadamente os condutores para estes obstáculos, com indicações ajustadas ao percurso que estão a realizar.

Por fim, o Waze prepara uma funcionalidade que permitirá enviar diretamente para a aplicação locais encontrados noutras aplicações de mapas. Ao selecionar a opção de partilha, o utilizador poderá abrir o local no Waze, iniciar a navegação ou utilizá-lo para planear uma viagem futura.