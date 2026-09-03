Xiaomi fecha primeiros acordos para vender veículos elétricos na Europa

A chinesa Xiaomi assinou esta quinta-feira acordos preliminares com oito grupos de concessionários alemães para construir a sua rede de venda e assistência de veículos elétricos na Europa, onde prevê iniciar a comercialização em 2027.

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A empresa anunciou, durante a feira tecnológica IFA, em Berlim, a assinatura de memorandos de entendimento com a Ernst Dello, Autohaus Dinnebier, Emil Frey Germany, Fett & Wirtz Automobile, Hahn Automobile, LUEG Mobility, Penske-Jacobs Innovation e SPT Avior.

A Xiaomi indicou, num comunicado, citado pela agência EFE, que os acordos representam “o primeiro passo” para construir a sua rede comercial e de assistência na Europa, e adiantou que prevê acrescentar novos distribuidores em outros países do continente à medida que se aproximar o lançamento previsto para 2027.

A Alemanha será assim um dos primeiros mercados europeus da divisão automóvel da tecnológica, que conta também com um centro de investigação e desenvolvimento em Munique.

A empresa tinha confirmado em agosto que começaria a vender os seus veículos elétricos na Europa em 2027, após o seu fundador e presidente executivo, Lei Jun, ter indicado anteriormente que a elevada procura na China e as limitações da capacidade de produção impediam antecipar a expansão internacional.

A Xiaomi entrou no setor automóvel em 2024 com o SU7 e alargou posteriormente a sua gama, com o SUV YU7.

Desde o início do processo, em março desse ano, a empresa afirma ter entregado mais de 700.000 veículos na China.

A tecnológica, conhecida sobretudo pelos seus telemóveis e outros dispositivos eletrónicos, estabeleceu como objetivo vender 550.000 veículos em 2026, mais 34% do que no ano anterior.