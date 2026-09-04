93% dos espanhóis acreditam que Mónica García deveria demitir-se do cargo de ministra da gestão da saúde da crise de Ceuta

A Associação Nacional de Pacientes (Anpass) quis saber qual a perceção dos espanhóis sobre a resposta de saúde à crise em Ceuta e 93% consideram que a Ministra da Saúde, Mónica García, deveria assumir responsabilidades políticas e demitir-se devido à gestão realizada.

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Mais de um mês após a chegada massiva de migrantes a Ceuta, a 30 e 31 de julho, a cidade autónoma continua a enfrentar as consequências de uma crise que colocou os seus serviços públicos sob forte pressão e já transcendeu o nível local. Na última quarta-feira, 2 de setembro, coincidindo com o Dia de Ceuta, foram convocadas manifestações em centenas de municípios por toda Espanha para mostrar o seu apoio.

A situação acrescentou uma pressão extraordinária a um sistema de saúde que já enfrentava dificuldades como a falta de profissionais, dificuldades em cobrir certas especialidades, listas de espera e a necessidade de viajar para a Península para aceder a alguns benefícios de saúde.

Ao contrário do que acontece nas comunidades autónomas, os cuidados de saúde públicos em Ceuta são geridos diretamente pelo Instituto Nacional de Gestão da Saúde (Ingesa), uma agência do Ministério da Saúde.

Neste contexto, Anpass queria conhecer a perceção dos espanhóis sobre a crise, os recursos disponíveis e as ações das administrações responsáveis. 93% consideram que a Ministra da Saúde, Mónica García, deveria assumir responsabilidades políticas e demitir-se devido à sua gestão.

Os resultados refletem uma avaliação particularmente crítica da resposta apresentada. 80% descrevem o desempenho de Ingesa como ‘mau ou muito mau’, com 60% a considerarem “muito mau”. Ao mesmo tempo, 99% acreditam que os recursos de saúde, tanto humanos como materiais, disponíveis para Ceuta para lidar com uma emergência desta magnitude têm sido insuficientes e 87% descrevem-nos como “claramente insuficientes”.

“Os resultados transmitem uma mensagem muito clara: existe uma perceção praticamente unânime de que o sistema de saúde em Ceuta não dispunha dos recursos necessários para responder a uma situação excecional desta magnitude. E o mais preocupante é que os cidadãos não só identificam um problema específico derivado desta crise, como também falhas que consideram que deveriam ter sido resolvidas mais cedo”, disse a presidente do Anpass, Mercedes López.

SOLUÇÕES

Precisamente, uma das principais mensagens do inquérito é que a necessidade de reforçar os cuidados de saúde de Ceuta não é vista apenas como resultado da emergência migratória.

92% acreditam que o Governo de Espanha deveria ter reforçado previamente os recursos de saúde de Ceuta e, dentro desta percentagem, 72% acreditam que deveria tê-lo feito independentemente de ter ocorrido ou não uma crise migratória.

Olhando para o futuro, a procura não é apenas por reforços em situações excecionais: 93% exigem um aumento significativo e permanente dos recursos de saúde alocados a Ceuta.

A pressão extraordinária também teria tido impacto na assistência à população como um todo. 99% consideram que a chegada massiva e súbita de pessoas afetou seria ou consideravelmente os cuidados normais de saúde, e 93% descrevem este impacto diretamente como “grave”.

Em termos de responsabilidades pela prestação destes recursos, 86% apontam o Governo de Espanha, através do Ministério da Saúde, como o principal responsável por garantir que Ceuta dispõe de meios suficientes em caso de emergência destas características.

Esta perceção explica também o apoio praticamente unânime às reivindicações levantadas pela cidade autónoma: 98% consideram plenamente justificados os pedidos de mais recursos e apoio feitos pelo Governo de Ceuta ao Governo de Espanha e acreditam que devem ser tratados com urgência.

CONFIANÇA

O inquérito reflete também uma avaliação negativa dos tempos de resposta. 89% consideram que o Governo de Espanha reagiu “claramente tarde” no que toca à proteção dos serviços públicos essenciais em Ceuta, especialmente da saúde.

Esta perceção é também transferida para a capacidade do sistema de responder no futuro: 99% têm pouca ou nenhuma confiança de que o sistema de saúde de Ceuta esteja preparado para lidar adequadamente com outra situação semelhante, e 84% dizem não ter “qualquer confiança”.

Perante uma futura situação de pressão extraordinária, a principal prioridade indicada é aumentar a infraestrutura, equipamentos e capacidade hospitalar (36%), seguida de um aumento estável no número de profissionais de saúde (21%), estabelecer um plano de contingência de saúde específico (18%), melhorar a coordenação e os protocolos entre administrações (15%) e reforçar as medidas preventivas para evitar situações de saturação (10%).

“Mal podemos esperar que surja uma nova situação excecional para responder às necessidades da saúde de Ceuta. Na ANPASS acreditamos que estes resultados devem servir para ouvir os cidadãos e, acima de tudo, promover medidas estruturais que reforcem os profissionais, as infraestruturas e a capacidade de saúde. Os pacientes em Ceuta devem ter garantidos cuidados de saúde adequados, independentemente das circunstâncias por que a cidade se encontra”, disse López.

Para Anpass, os resultados destacam a necessidade de garantir cuidados de saúde com recursos suficientes para responder tanto às necessidades habituais dos cidadãos de Ceuta como a situações extraordinárias, sem que estas tenham impacto nos cuidados da população como um todo