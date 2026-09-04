Abreu Advogados assessora Plasman Europe na venda da Plasman Portugal a empresa norte-americana
A equipa da Abreu Advogados envolvida na operação foi liderada pelo sócio César Bessa Monteiro, jr e pela sócia contratada Cláudia Santos Malaquias.
A Abreu Advogados assessorou a Plasman Europe, empresa sueca do grupo Plasman, na venda da totalidade do capital social da Plasman Portugal à norte-americana JAC Products, Inc. A operação envolveu a transmissão de 100% do capital social da subsidiária portuguesa.
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A equipa da Abreu Advogados envolvida na operação foi liderada pelo sócio César Bessa Monteiro, jr e pela sócia contratada Cláudia Santos Malaquias, apoiados pelo sócio Armando Martins Ferreira, pelo advogado principal José Maria Alves Pereira e pelo associado Rodrigo Cóias.
A Abreu Advogados atuou como assessora jurídica da Plasman Europe em todas as matérias de direito português relacionadas com a transação, incluindo a reestruturação societária e dos capitais próprios da sociedade-alvo realizada previamente à operação, o apoio ao processo de due diligence do lado do vendedor e a elaboração e negociação do contrato de compra e venda e da restante documentação associada.
A assessoria abrangeu ainda as vertentes societária, laboral, fiscal, imobiliária, ambiental e de concorrência, bem como a análise de controlo de concentrações.
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