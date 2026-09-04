Audiências. SIC ganha agosto por cinco décimas, CNN mantém vantagem de uma décima na informação

A SIC perdeu avanço, mas ganhou distância no horário nobre. CNN continua a vencer na informação por uma décima, com o Now a ganhar terreno.

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A SIC voltou a ser o canal mais visto do país em agosto, mas agora por uma diferença de cinco décimas para a TVI. De acordo com os dados trabalhados pela Dentsu Media para o +M, que tem como alvo adultos/+15 anos, a aproximação resulta de uma queda de 1,5 pontos percentuais (pp) da SIC e de 0,1 pp da estação da Media Capital, na comparação com o mês de julho.

Em números absolutos, a SIC foi acompanhada em média por 278,5 mil telespectadores, a TVI por 269 mil e a RTP1 por 235,4 mil. Quanto ao share, a primeira situou-se nos 13,4%, a TVI nos 12,9% e a RTP1 nos 11,3%, menos um ponto percentual do que em julho. A RTP2 obteve um share de 0,9% e foi vista em média por 19,1 mil telespectadores.

Analisando por períodos horários, a RTP1 mantém a liderança entre as 7h30 e as 12h e a SIC das 12h às 14h. A seguinte, das 14h às 18h, é conquistada pela TVI, que lidera também das 24h em diante. A RTP mantém-se como o canal mais visto no acesso ao prime-time e SIC segura, e reforça, o horário nobre.

No ranking dos programas mais vistos continua o futebol, mas desta vez com a SIC, que transmitiu a pré-eliminatória da Liga Europa, entre Benfica e Hearts, e o playoff disputado com os dinamarqueses do Aarhus Gf. No total, a estação de Paço de Arcos colocou sete programas no ranking dos 17 mais vistos, a RTP1 seis e a TVI dois.

Na informação, a CNN Portugal segura a liderança, mais uma vez com vantagem de uma décima para a SIC Notícias e agora de 0,4 pontos percentuais para o Now, o único canal de informação que cresceu em agosto. Mais abaixo, com 1,2%, surge a RTP Notícias, com o mesmo share do mês anterior.

Como habitualmente, na primeira posição dos canais por cabo surge a CMTV, no último mês acompanhada em média por 125,1 mil telespectadores.

No ranking dos canais mais vistos, destaque ainda para StarChannel, Globo, Hollywood e SIC Mulher, em agosto ultrapassada pelo canal de informação da RTP.

Entre os programas mais vistos do cabo, a CMTV preenche 12 das 15 posições, sendo duas da SIC Notícias e uma da CNN Portugal.

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Nota Técnica para a produção da Analise Evolutiva e Mensal

Dados: Yumi / Caem_TV Fonte: Mediamonitor/ GFK

Outros: Vídeo, DVD, VHS, Blu-Ray, Satélite, Consolas, unmatch (além dos 150 canais medidos e o time-shift com um delay de sete dias), plataforma dos operadores (video-clube, jogos)

Aud. Total: Percentagem de indivíduos que contactaram um canal, pelo menos uma vez.

Aud. Média: Audiência provável que contacta com o canal em qualquer momento do período respetivo.

Tempo médio despendido: Média do tempo que cada indivíduo contactado despendeu com um canal num determinado período.

Share Aud.: Percentagem de tempo que é despendido a ver um dado canal relativamente ao tempo total de visão do meio (televisão) num determinado período.

Top produzido para programas “Net” (TeleReport), com duração superior a três minutos. Audiência corresponde à média ponderada das partes do programa. Não são considerados como programas: Sorteios e Tempo de Antena.