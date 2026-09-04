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Bastonário dos Advogados alerta para sinais de regressão dos direitos das mulheres

  • Lusa
  • 10:13

O bastonário da Ordem dos Advogados considerou que existem sinais de regressão dos direitos das mulheres e que é imprescindível mostrar aos mais jovens que existem comportamentos não aceitáveis.

O bastonário da Ordem dos Advogados considerou que existem sinais preocupantes de regressão dos direitos das mulheres e que é imprescindível mostrar aos mais jovens que existem comportamentos que não são aceitáveis.

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Durante a conferência sobre “Igualdade de Género e Convenção de Istambul”, promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, em Lisboa, o bastonário João Massano alertou para “o conservadorismo que existe atualmente na sociedade” e que “fez regredir os direitos das mulheres”, dando como exemplo o fenómeno da manosfera, que são comportamentos misóginos, partilhados através das redes sociais.

“Esse é um fenómeno que tem de nos preocupar cada vez mais, porque não estamos só a falar daquilo que achávamos que eram conquistas irreversíveis e que havia uma progressão constante na igualdade de género. Nós atualmente estamos a enfrentar fenómenos de regressão”, acrescentou o bastonário da Ordem dos Advogados que participou na conferência à distância.

O principal desafio, considerou João Massano, é ajudar os mais jovens a perceberem que existem comportamentos que não são aceitáveis, como controlar o telemóvel do namorado ou namorada ou que qualquer pessoa tem liberdade para vestir o que quiser.

“Estamos numa fase difícil, estamos numa fase em que temos de ter a coragem de enfrentar estes fenómenos que infelizmente têm vindo a ganhar muitos seguidores”, considerou o bastonário, acrescentando que “é muito importante que as pessoas percebam que o que está em causa já não é defender única e exclusivamente uma progressão da igualdade de género e dos direitos que existiam, mas sim impedir a regressão desses direitos”.

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