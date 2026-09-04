Beyond Composite cria Advisory Board para Defesa e arranca com ex-Leonardo

Com a mira no setor da defesa, a Beyond Composite criou um Advisory Board que arranca com um nome de peso, Stefano Pontecorvo, embaixador e antigo chairman do gigante italiano de defesa Leonardo.

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“A Europa está a reorganizar a sua base industrial de defesa, e as decisões que vão definir a indústria da próxima década tomam-se agora. Compreender a direção desse movimento é o que nos permite desenvolver e produzir o que o setor vai exigir. Foi para isso que criámos o Advisory Board: somar à nossa leitura do setor a experiência de quem o acompanhou ao mais alto nível”, adianta fonte oficial da Beyond Composite ao ECO/eRadar.

O Stefano Pontecorvo, antigo chairman da italiana Leonardo, é o primeiro nome a juntar-se a este Advisory Board, profissional com não só um histórico no setor empresarial de defesa, como na missão diplomática em organizações de defesa, como a NATO.

“Stefano Pontecorvo foi presidente do Conselho de Administração da Leonardo S.p.A. entre 2023 e 2026, Embaixador de Itália no Paquistão, e ocupou cargos de topo nos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa italianos. Integrou as representações permanentes de Itália junto da União Europeia e da NATO e foi Alto Representante Civil da NATO no Afeganistão, onde representou a Aliança nas negociações de paz de Doha”, descreve fonte oficial.

A decisão da empresa, desde o ano passado controlada pela família Azevedo, surge numa altura em que está a reforçar as suas capacidades para responder à potencial procura de subestruturas em materiais compósitos avançados para o setor de defesa.

Em abril, foi anunciado que a Beyond Composite participava no projeto europeu, o FAMOUS 3, o programa europeu de referência no desenvolvimento de veículos blindados terrestres, a única empresa portuguesa a fazer parte do consórcio que reúne 43 entidades de 15 países e conta com um orçamento total de 115 milhões de euros, dos quais 79 milhões financiados pelo Fundo Europeu de Defesa da União Europeia.

No projeto a empresa de Vila Nova de Gaia é responsável pelo desenvolvimento de subestruturas em materiais compósitos avançados para os veículos militares ligeiros.

Capacidade de fornecer material de risco para 100 viaturas militares por dia

Mas, como avançou em maio ao ECO/eRadar o CEO da empresa, Fernando Cunha, a Beyond Composite está envolvida “em outros projetos europeus”.

Uns, diz, “são candidaturas a programas de financiamento, outros são diretamente com grandes primers e grandes OEM” [Fabricante de Equipamento Original] com a empresa envolvida “no desenvolvimento contínuo da melhor solução do ponto de vista de materiais compostos para proteção balística de baixo peso mantendo o mesmo nível de proteção balística”, referiu, frisando a “grande capacidade industrial” da empresa.

“Hoje em dia, em Portugal, já temos a capacidade de fornecer material de risco para 100 viaturas militares por dia. Isto não são projeções futuras, é a nossa capacidade hoje”, disse.

“Quando falamos naquilo que é a Europa estar preparada para aquilo que são os investimentos ou a grande capacidade produtiva, em Portugal já existe uma empresa, a Beyond Composite, que está preparada e que já tem condições para o fazer”, reforça.

“Só para termos noção dos valores que estamos a falar, Portugal vai fazer o maior investimento da história do ponto de vista na área da defesa e particularmente na área dos veículos, vamos comprar cerca de 80 veículos pesados. A Beyond Composite tem capacidade de fornecer, no curto espaço de tempo, esse abastecimento”, destacou.