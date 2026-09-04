Bluewave Alliance promove uma expedição científica para estudar o Talbot Bank, um dos locais subaquáticos mais desconhecidos do Mediterrâneo

O projeto, chamado ‘Missão Talbot: um Mediterrâneo inexplorado’, é liderado por Andrea e Marco Spinelli e decorrerá de 5 a 12 de setembro, com o objetivo de revelar um ecossistema pouco conhecido, com formações de coral, prados de Posidonia oceanica e uma biodiversidade que se mantém praticamente intacta.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Durante oito dias, a equipa Spinelli Underwater Experience irá realizar um programa científico destinado a explorar e documentar áreas quase não estudadas, identificar espécies e habitats pouco conhecidos e analisar em profundidade a biodiversidade do enclave.

As conclusões serão divulgadas através de conteúdos audiovisuais, aproximando o público da realidade dos ecossistemas marinhos do Mediterrâneo e dos desafios enfrentados pela sua conservação face às alterações climáticas, poluição e pressão pesqueira.

O Banco Talbot é um relevo subaquático de origem vulcânica localizado no coração do Mediterrâneo que emerge de uma profundidade de 500 metros até à superfície do mar. Um enclave praticamente virgem, longe da pressão industrial que transformou grande parte das águas, onde a biodiversidade marinha floresce num estado excecional de conservação.

“O Banco Talbot é um daqueles lugares que o Mediterrâneo mantém em segredo. Está lá há décadas, emergindo das profundezas até quase tocar a superfície, e mal sabemos disso. Esta expedição é uma oportunidade única para documentar o que acontece no seu fundo marinho e mostrá-lo ao mundo, porque só protegemos o que conhecemos”, disseram Andrea e Marco Spinelli, co-diretores da expedição e fundadores da Experiência Subaquática Spinelli.

O enclave subaquático mostra que o Mediterrâneo, apesar de ser o mar mais poluído por plástico do planeta, ainda preserva uma biodiversidade extraordinária nas suas áreas menos exploradas. Tornar visíveis locais praticamente virgens como o Banco Talbot visa promover a consciencialização para a conservação das nossas águas.

COMPROMISSO

A Bluewave Alliance, promovida pela Isdin, em conjunto com a Spinelli Underwater Experience, conta com a colaboração da Casa Mediterráneo, Divex e Isola de Elba para desenvolver este projeto.

“A Missão Talbot é um apelo à ação. Queremos inspirar novas gerações e outras empresas a preservar a saúde e a beleza do Mediterrâneo, através de histórias que mostrem que o futuro dos nossos mares e oceanos depende do que fazemos hoje”, disse o CEO da ISDIN, Juan Naya.

A entidade faz parte do movimento Love Your Planet do laboratório, que reúne as iniciativas da empresa em termos de sustentabilidade ambiental, redução de plásticos e regeneração da biodiversidade marinha, em linha com os compromissos ESG que levaram a empresa a ser reconhecida como o primeiro laboratório espanhol BCorp e a obter a certificação A no CDP (Projeto de Divulgação de Carbono).

CUIDADO COM O MEDITERRÂNEO

A ‘Missão Talbot’ junta-se a um conjunto de iniciativas que a Bluewave Alliance promove anualmente para a proteção e restauração do Mediterrâneo. Entre eles estão o ‘Peques por el Mar’, o projeto educativo organizado pela Associação Oceavida que já sensibilizou mais de 7.000 crianças em 65 centros, e ‘Waves of Tomorrow’, a série documental realizada em conjunto com os Estúdios Odicean, que explica o poder das Áreas Marinhas Protegidas na regeneração do Mediterrâneo.

Para além destas iniciativas de sensibilização, a Bluewave Alliance também promove a ação direta no terreno através de projetos como o Sea Observers, uma rede de observação cidadã para monitorizar os efeitos das alterações climáticas na costa mediterrânica espanhola.

Através de centros de mergulho e clubes, os mergulhadores recreativos participam na recolha de dados científicos valiosos, contribuindo para gerar conhecimento sobre o estado real do nosso leito marinho e para promover a consciencialização pública com base em evidências científicas.