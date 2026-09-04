Carneiro só aceita garantias vindas de Montenegro para viabilizar OE

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, exige que seja o primeiro-ministro, Luís Montenegro, a dar “publicamente” as garantias necessárias para que os socialistas possam viabilizar o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), disse o próprio ao Expresso.

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“A revisão constitucional, pese embora dever ter os contributos de todos, tem de ter nos dois partidos que fundaram a democracia [PSD e PS] o acordo para avançar em cada matéria concreta. Além de não mexer nos limites materiais. A palavra deve ser dada publicamente pelo primeiro-ministro”, afirmou José Luís Carneiro, citado pelo semanário.

Assim, por enquanto, segundo o secretário-geral socialista, apenas uma das quatro condições colocadas pelo PS está totalmente cumprida: o compromisso assumido por Montenegro de que o Executivo não avançará com uma reforma da Segurança Social durante a atual legislatura.

Já a garantia sobre a revisão constitucional e a resposta aos prejuízos provocados pelas tempestades continuam por assegurar, ao passo que a questão das obras financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) estará “parcialmente” resolvida.

Especificamente em relação à exigência de que uma eventual revisão constitucional respeite os chamados ‘limites materiais’ previstos na Constituição, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, garantiu esta semana que o partido nunca os colocou em causa em anteriores revisões constitucionais. Não chega para José Luís Carneiro, que considera que essa garantia tem de ser dada pelo próprio chefe do Governo e defende que PSD e PS, enquanto partidos fundadores da democracia, devem alcançar um “acordo para avançar em cada matéria concreta” da Lei Fundamental.

Na área do PRR, os socialistas exigem que obras já planeadas ou postas a concurso, tais como centros de saúde, hospitais e equipamentos sociais, tenham financiamento para serem concluídas, através do OE ou de outras fontes. O ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, deverá ser ouvido no Parlamento sobre esta matéria. O Governo já admitiu que projetos do PRR “substancialmente concluídos” até 31 de agosto poderão avançar para a conclusão total, com os trabalhos por executar a serem financiados pelo OE2027.

Como avançou o ECO esta semana, mediante as opiniões de cinco politólogos, entre o PS e o Chega, os socialistas são atualmente o interlocutor com maior margem para um entendimento com o Executivo para viabilizar a proposta do OE2027. Isto porque as exigências colocadas pelo PS deixam maior espaço para uma negociação do que a principal condição imposta pelo partido de André Ventura: baixar a idade da reforma.

A margem orçamental do próximo ano será, entretanto, condicionada por medidas já aprovadas, que terão um impacto de 4.783 milhões de euros nas contas públicas no próximo ano, segundo o documento sobre políticas invariantes enviado pelo Governo à Assembleia da República.

Entre as principais pressões estão o aumento dos juros da dívida e custos financeiros, em 776 milhões de euros; o reforço do investimento público, em 433 milhões; o aumento ordinário das pensões, em 1.993 milhões; e a subida da despesa com pessoal, estimada em 1.231 milhões.

Do lado da receita, a redução do IRC de 19% para 18% deverá representar uma perda de 300 milhões de euros, enquanto a atualização da dedução específica e dos escalões de IRS terá um impacto de 401 milhões.