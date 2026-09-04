Carneiro volta a acusar Governo de “ganhar dinheiro” com aumento dos combustíveis

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou o Governo de “ganhar dinheiro” com o aumento dos combustíveis e revelou ter entregado na quinta-feira, no Parlamento, uma proposta de redução do IVA para os combustíveis e alimentos.

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Em declarações no início da visita à 12.ª AgroSemana — Feira Agrícola do Norte, em Vila do Conde, distrito do Porto, José Luís Carneiro centrou a mensagem política na questão fiscal em torno dos combustíveis, remetendo, por exemplo, o esclarecimento sobre a posição do PS na moção de censura do Chega ao Governo para terça-feira, na Assembleia da República.

“O PS voltou a entregar na Assembleia da República, no dia de ontem [quinta-feira], uma proposta para a redução do IVA sobre os combustíveis e também sobre o custo com os bens alimentares essenciais. É já a terceira vez que vamos a este tema, que tem sido chumbado, quer pela AD, quer também pela Iniciativa Liberal e pelo próprio Chega”, começou por dizer o líder socialista.

E prosseguiu: “o Governo está a ganhar dinheiro com os impostos sobre os combustíveis. Está a ganhar nove cêntimos em cada litro de gasóleo e está a ganhar seis cêntimos em cada litro de gasolina”.

Continuando na apresentação dos números, José Luís Carneiro assinalou que “entre [20]24 e [20]25, o Governo ganhou, com os impostos sobre os combustíveis, 1.048 milhões de euros”, acrescentando que “entre janeiro e julho, o Governo teve de aumento de receita só de IVA, por força da inflação, mais 1.070 milhões de euros”.

Acusando o executivo liderado por Luís Montenegro de “ganhar dinheiro à custa do sacrifício dos portugueses, nomeadamente com os combustíveis”, José Luís Carneiro assinalou que na segunda-feira o país irá ter o “maior aumento de sempre dos combustíveis“.

Segundo a estimativa do Automóvel Club de Portugal (ACP), o preço por litro do gasóleo deverá aumentar 15 cêntimos e o da gasolina avançar 12 cêntimos na próxima semana, caso a tendência atual se mantenha.

A minutos de iniciar a visita à feira agrícola, o secretário-geral socialista assinalou que o pedido de redução do IVA visa também apoiar os agricultores, lembrando que, tal como eles, o setor das pescas, dos transportes, a logística e a distribuição “estão a viver momentos muito difíceis”.

“Responder ao custo de vida das portuguesas e dos portugueses é um dever do primeiro-ministro e do Governo”, enfatizou o dirigente do PS “surpreendido com a incapacidade, a incompetência, a insensibilidade do primeiro-ministro do Governo para responder ao custo de vida”.

Insistindo ser esta a terceira vez que o PS avança com o pedido de redução do IVA no hemiciclo, o deputado lembrou que o “Chega, que veio há uns tempos dizer que ia apresentar propostas dessa natureza, chumbou as propostas na Assembleia da República apresentadas pelo PS, para reduzir o custo com os combustíveis”.

“O salto do custo com os combustíveis na próxima segunda-feira vai fazer com que as pessoas vivam ainda mais asfixiadas na sua vida e no seu quotidiano”, referiu José Luís Carneiro.

PCP considera insuficiente aumento do desconto sobre preço dos combustíveis

Também o secretário-geral do PCP considerou insuficiente o aumento do desconto sobre o custo dos combustíveis decidido pelo Governo e desafiou o executivo a obrigar as petrolíferas a baixarem os preços.

“O Governo está a ser muito pouco audaz. Para quem ouviu o primeiro-ministro no Algarve, há um mês, de peito cheio a dizer que o Estado vai entrar na REN e depois do Estado entrar na REN vai baixar o custo de eletricidade, é caso para dizer porque é que o Estado, que já hoje está na Galp com 8%, não pega nessa peitaça e obriga a que baixem os combustíveis e o gás de botija”, afirmou.

Paulo Raimundo falava aos jornalistas depois de uma visita à Festa do Avante!, minutos depois da abertura das portas no primeiro dia da rentrée comunista, que celebra 50 anos e decorre na Quinta da Atalaia, no Seixal (distrito de Setúbal), até domingo.

O líder do PCP considerou que o aumento do desconto “é completamente insuficiente” e “demagógico” e que “nunca há nenhuma opção para beliscar os lucros das grandes empresas”.

“Para isso, nunca há espaço, não é possível, o tempo não é o ideal, há sempre razões fundas para não atacar os milionários lucros da Galp, da EDP e por aí fora. Para isso, há sempre dificuldades. Para atacar as nossas vidas, há sempre pretextos, não é só pretextos, há pretextos e intenções”, criticou.

Sobre a TAP, Raimundo acusou o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, de estar novamente “muito preocupado em acelerar a privatização” da “maior exportadora nacional”.

Paulo Raimundo visitou hoje as exposições do espaço central da Festa do Avante!, em parte focadas no aumento do custo de vida, e experimentou fazer rendas de bilros.

O secretário-geral do PCP destacou que esta é “uma grande festa da cultura, da arte, da música, do desporto, da paz, da solidariedade” que procura expressar “o que há de mais criativo no país” e “salvaguardar aquilo que se faz, e muito bem, há muitos anos” e que “faz parte do património e da cultura” portuguesa.

“Aqui estamos, com uma grande festa, uma festa para afirmar os valores de Abril, uma festa para ir o mais longe possível naquilo que é a partilha, a solidariedade, o ombro a ombro, o brilho nos olhos, o sorriso, que só se encontra aqui neste terreno, uma festa aberta a todos, onde todos podem e devem vir, são todos bem-vindos”, indicou.

Numa alusão à exposição que tinha acabado de visitar, o comunista disse que a Festa do Avante! também “não passa ao lado da vida real, não é da vida da propaganda, não é da ilusão, da vida real de quem vive e trabalha” em Portugal e o PCP quer “apelar à mobilização, à luta por essa vida melhor a que temos direito”.