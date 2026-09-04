Com quase 12 mil empresas, têxtil e vestuário vale 8,2 mil milhões e 118 mil empregos

A indústria têxtil e do vestuário representa 1,7% do PIB português e 7,8% das exportações nacionais, num setor que emprega mais de 118 mil pessoas e gera mais de 8,2 mil milhões de euros de volume de negócios. Em 2024, existiam 11.965 empresas dedicadas ao fabrico de têxteis e vestuário em Portugal, sendo 99,7% pequenas e médias empresas (PME).

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O setor representa ainda 17,3% do emprego da indústria transformadora e 9,9% do seu valor acrescentado bruto (VAB), equivalente a 2,7 mil milhões de euros, de acordo com o estudo Sustentabilidade na Moda: Inovação e Competitividade em Portugal, da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).

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É uma indústria que, apesar da crescente concorrência de países asiáticos, com produção em larga escala e custos de mão de obra mais baixos, tem procurado diferenciar-se pela qualidade, conhecimento técnico e capacidade tecnológica. E, cada vez mais, pela sustentabilidade.

O estudo identifica quatro vantagens competitivas da indústria portuguesa: mão de obra qualificada, capacidade tecnológica, concentração geográfica de empresas especializadas e forte investimento em sustentabilidade. Esta última dimensão ganha peso à medida que as marcas enfrentam maior pressão para reduzir o impacto ambiental da moda e cumprir novas exigências regulatórias europeias.

É o caso das novas regras europeias de ecodesign, que desde 19 de julho impedem as grandes empresas de destruir vestuário, acessórios de vestuário e calçado não vendidos. Além de procurarem reduzir o desperdício e promover a economia circular, estas regras podem favorecer modelos de produção mais próximos dos mercados, mais flexíveis e ajustados à procura — uma dinâmica que poderá beneficiar a indústria portuguesa.

A inovação já está a transformar materiais e processos de produção. Entre os exemplos analisados pelas autoras do estudo — Céline Abecassis-Moedas, Laure Leglise e Mariana Pereira Silva — estão o algodão regenerativo, o poliéster reciclado, as fibras de ácido polilático (PLA), o liocel, o tingimento com microrganismos e processos de acabamento com menor consumo de água.

Mas a transformação começa antes de o produto chegar à loja. Ao contrário da perceção de que são as marcas que lideram a inovação na moda, são frequentemente os próprios produtores que desenvolvem as novas soluções sustentáveis, conclui o mesmo estudo.

Os fabricantes entram com conhecimento técnico, capacidade industrial e investimento em tecnologia, enquanto as marcas contribuem com conhecimento do mercado e acesso aos consumidores. A relação está, assim, a evoluir de uma lógica de fornecedor para uma de parceiro estratégico, com empresas portuguesas a oferecerem também serviços de rastreabilidade, reciclagem, desenvolvimento conjunto de materiais e apoio técnico.

Mais inovação, menos emissões

A aposta na inovação tem vindo a ganhar expressão. Entre 2010 e 2021, o número de empresas têxteis e de vestuário envolvidas em atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) cresceu 153%, de 64 para 162, enquanto o investimento empresarial nesta área atingiu 42,8 milhões de euros em 2021.

Em 2020, as empresas do setor investiram ainda mais de nove milhões de euros em inovações orientadas para a sustentabilidade, nomeadamente na reciclagem de resíduos, água e materiais, redução do consumo de energia e das emissões de CO2 e na substituição de materiais convencionais por alternativas menos poluentes.

A evolução também se nota nas emissões. Desde 2005, as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) da produção têxtil e de vestuário em Portugal diminuíram 36,4%, enquanto a intensidade carbónica caiu quase 30%.

Ainda assim, 97,5% das emissões do setor resultam da queima de combustíveis fósseis, sendo as empresas produtoras de têxteis responsáveis por 88,1% das emissões.

A sustentabilidade é, por isso, simultaneamente uma oportunidade e uma pressão para uma indústria constituída maioritariamente por PME.

Proximidade ajuda a inovar

A concentração da indústria no Norte de Portugal é apontada como outra vantagem competitiva. A proximidade entre empresas permite uma colaboração mais estreita e facilita a comunicação e a resolução de problemas ao longo de uma cadeia de produção que, noutros mercados, está dispersa por vários países e continentes.

Essa proximidade é também valorizada pelos próprios compradores. Como observou um comprador entrevistado para o estudo, o setor “tem tudo num raio de 50 quilómetros. Tem o mar para transportar (…) para todo o mundo. Portanto, tem tudo”.

Esta proximidade ganha importância num contexto de cadeias de abastecimento globais mais vulneráveis a perturbações e em que a rapidez no desenvolvimento de novos produtos pode ser determinante.

Mas nem todas as empresas têm capacidade para acompanhar o ritmo de inovação. Os custos dos investimentos, as dificuldades de financiamento das PME, a escassez de recursos humanos especializados e de infraestruturas estão entre os principais obstáculos identificados no estudo.

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Como salientou o CEO de um fornecedor têxtil português entrevistado pelas autoras do estudo, “há empresas que fazem muito, mas há [outras] empresas que nem sequer têm os recursos humanos para o fazer e não têm capacidade [para inovar] porque são realmente pequenas”. O testemunho evidencia um dos desafios estruturais do setor: para muitas PME, a dimensão reduzida limita o acesso ao talento e aos recursos necessários para investir em inovação.

O reforço da colaboração entre empresas, universidades e centros tecnológicos — com o CITEVE a surgir como um dos parceiros relevantes — é apontado como uma das formas de ultrapassar estas limitações.

Da reciclagem de resíduos à segunda mão

Algumas empresas já estão a transformar a sustentabilidade numa parte central do modelo de negócio. É o caso da Play Up, marca portuguesa de roupa infantil sediada em Esposende. Nascida no seio da empresa familiar Etfor, ganhou uma nova dimensão a partir de 2017, quando Susana Correia assumiu a direção criativa. Em 2023, a marca gerou oito milhões de euros de receitas, equivalentes a 35% do volume de negócios total da Etfor.

A empresa utiliza os próprios resíduos têxteis pré-consumo para produzir um fio circular, o Replay, e criou ainda o programa Take Back, através do qual os clientes podem devolver peças usadas.

Mas nem tudo o que regressa à empresa é reciclado. Muitas das peças chegam em bom estado, pelo que são reparadas e revendidas numa plataforma de segunda mão.

Também no segmento desportivo há experiências de circularidade. O fabricante português FORTeams Lab, de Vizela, criou o projeto LOOP, que recolhe artigos desportivos não utilizados e, em conjunto com parceiros da indústria têxtil nacional, os transforma em novos fios.

O projeto ainda está numa fase inicial, mas já está a ser testado por empresas de futebol, permitindo transformar produtos não vendidos em matéria-prima para novas peças.

“Made in Portugal” como vantagem

A capacidade de combinar conhecimento industrial, tecnologia e sustentabilidade ajuda a explicar a aposta no “Made in Portugal” como fator de diferenciação.

As autoras do estudo sublinham que, em vários mercados internacionais, a etiqueta portuguesa é já associada a qualidade e sustentabilidade. O desafio passa agora por consolidar essa reputação, num setor que terá de continuar a investir em inovação e talento ao mesmo tempo que responde a uma regulamentação europeia cada vez mais exigente.

Para uma indústria que emprega mais de 118 mil pessoas e representa quase 8% das exportações nacionais, a sustentabilidade pode deixar de ser apenas uma exigência para passar a ser uma das principais armas para competir no mercado global.