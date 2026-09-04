Continente aposta em publicidade no ChatGPT

A campanha do Continente é o primeiro exemplo na carteira de clientes da agência de meios Arena Media.

O Continente apostou na publicidade no ChatGPT em Portugal, pela mão da sua agência de meios, a Arena Media. O chatbot de inteligência artificial da OpenAI passou a ter anúncios na Europa a partir de 24 de agosto, incluindo no mercado nacional. O projeto integra a estratégia de transformação digital da marca.

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A presença do Continente no ChatGPT vai privilegiar a divulgação de campanhas promocionais, produtos de marca própria, novidades e iniciativas sazonais, explica a marca, em comunicado. Atualmente, os anúncios do Continente podem ser apresentados quando o utilizador faz uma pesquisa associada à procura de soluções para a casa.

De acordo com a OpenAI, aquando do lançamento, a colocação de anúncios no ChatGPT está também disponível para os anunciantes através da Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus e Dentsu.

Os anúncios surgem no final das respostas, separados do conteúdo gerado pelo ChatGPT e identificados como publicidade. A sua apresentação tem em conta a relevância face ao contexto e à intenção da conversa, bem como os elementos e critérios de segmentação associados à campanha.

“Os anúncios são claramente identificados e separados das respostas do ChatGPT. Não influenciam essas respostas, os anunciantes não têm acesso às conversas dos utilizadores e estes mantêm o controlo“, reiterava a startup norte-americana durante o anúncio da disponibilização de publicidade a nível europeu.

Aquando dos primeiros testes da OpenAI na publicidade, Ricardo Torres Assunção, secretário-geral da Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN), explicava ao +M que “estamos a falar de um ambiente de elevada intenção e envolvimento, quando o utilizador está ativamente a procurar informação, a tomar decisões, a resolver problemas”. “Representa uma oportunidade muito diferente, por exemplo, de um feed de redes sociais, onde a publicidade surge de forma interruptiva. A proximidade ao momento de decisão é, em teoria, um ativo muito valioso para as marcas”, acrescentava.