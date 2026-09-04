Dentsu Ibéria garante que “está bem e não vai fechar”

“Quando se fala em saídas globais da Dentsu por via da reestruturação, não está a afetar a Ibéria e, em concreto, Portugal”, garantem os responsáveis da agência.

A Dentsu está a prever encerrar até 160 unidades internacionais até 2028. De acordo com a atualização do plano de negócios do grupo japonês, divulgado em meados de agosto, a ideia é reduzir em cerca de 70 a 80 o número de entidades internacionais em 2026 e equacionar uma redução adicional de 50 a 80 até 2028.

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Em Portugal, garante Lourenço Thomaz, a decisão não vai ter impacto. “A Ibéria está bem e não vai fechar. Essa notícia, lida no mercado português, pode alarmar as pessoas, podem ficar a pensar o que se passa. Não se passa nada. Vamos continuar a trabalhar, a crescer e a fazer bom trabalho”, afirma em conversa com o +M o chief creative officer (CCO) da Dentsu Ibéria.

O número de colaboradores, prossegue, também está estável. “Haverá zero saída de pessoas”, frisa o também chief creative officer da zona EMEA do grupo.

No total, a Dentsu Creative Ibéria tem perto de 500 colaboradores, 420 em Espanha e 70 em Portugal. No país onde nasceu a Partners – que passou a Dentsu em 2022 — a reestruturação aconteceu quando perderam, para o grupo WPP, a conta da Meo, no início do ano, o que levou à saída de cerca de 10 pessoas da agência. “Trata-se da dinâmica habitual do mercado”, acrescenta Patrick Stilwell, managing director da operação loca, na mesma conversa.

“Quando se fala em saídas globais da Dentsu por via da reestruturação, não está a afetar a Ibéria e, em concreto, Portugal”, reforça.

A Dentsu Creative Ibéria, que junta a operação de Portugal e Espanha, foi lançada no início de 2024 e é liderada pelo também português Tomás Froes.

Lourenço Thomaz diz que a agência é vista como um dos “escritórios emblema do grupo”, tanto em faturação e volume de negócios como em prémios ganhos. Neste último item, é a segunda agência mais premiada da Dentsu, apenas atrás do Japão.

A agência local integra a Dentsu Ibéria, que por sua vez faz parte do cluster da Europa do Sul e MEA. Esta é “uma estrutura mais simplificada e ágil” que resulta numa reorganização da Dentsu EMEA que foi, até Julho liderada pelo André Freire de Andrade, resume Patrick Stilwell, reforçando tratar-se de “um dos bons exemplos daquele que é o modelo que o grupo privilegia”, “quer a nível da sua performance financeira, quer ao nível da integração entre as diferentes unidades de negócio, quer ao nível qualitativo”.

Turismo de Portugal, BPI, Betclic, Recheio, Amanhecer, Volta, CR7 e H3 são alguns dos principais clientes da agência em Portugal. Mais recentemente, enumera Patrick Stilwell, têm trabalhado projetos com marcas como a FPF, Arrow Global, EDP (Surf for Tomorrow), Jncquoi, Casa Yes, Estrella Galicia, Nortada, Pescanova, Bupa, Bosch Car Service, Grupo Seb, Ferrero Rocher, Sacoor ou MOP.

A concurso está a conta do Turismo de Portugal, um dos principais clientes da Dentsu em Portugal. “Este é um momento de muito trabalho, para entregar a proposta a dia 9. Estamos contentes com o trabalho que estamos a fazer, ainda faltam sete dias (no dia da entrevista). Contentes e ansiosos, é uma conta muito importante para nós”, comenta a propósito Lourenço Thomaz.