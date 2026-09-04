Donald Trump nomeia novo secretário interino do Exército

Depois do pedido de demissão de Dan Driscoll, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou Adam Telle como secretário interino do Exército. Telle era até agora secretário-adjunto do Exército responsável pelas Obras Civis e deverá assumir de imediato a liderança do maior ramo das Forças Armadas norte-americanas.

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Trump oficializou a escolha de Telle através da sua rede social Truth Social, onde descreveu o novo secretário interino do Exército como um “grande patriota, respeitado por todos”, enquanto Hegseth afirmou que o novo responsável será um “ativo imediato” para os Estados Unidos.

A escolha surge depois da saída de Driscoll, que anunciou a demissão esta semana após meses de divergências com o secretário da Defesa, Pete Hegseth, sobre a direção e a modernização do Exército. O conflito entre os dois responsáveis terá incidido, entre outros pontos, sobre os esforços para modernizar o Exército e as demissões em massa de oficiais levadas a cabo por Pete Hegseth, incluindo o antigo chefe do ramo das Forças Armadas, Randy George.

O secretário da Marinha dos EUA, John Phelan, foi igualmente afastado do Pentágono por alegadas disputas com Hegseth sobre os planos de renovação de embarcações da Armada norte-americana.