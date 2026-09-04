Em atualização Economia dos EUA supera expectativas e cria 162 mil empregos em agosto
A criação de emprego ficou muito acima do consenso dos analistas de 56 mil novos postos. aumentando a probabilidade de a Fed subir as taxas de juro no próximo mês.
O número de empregos nos setores não-agrícolas nos Estados Unidos subiu em 162 mil em agosto, face à expectativa de criação de 56 mil postos de trabalho, informou esta sexta-feira o Bureau of Labor Statistics (BLS), demonstrando uma pujança da economia que deve reduzir a hesitação do banco central em subir as taxas de juro.
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Os economistas consultados pela Reuters apontavam para um mínimo de 25 mil e um máximo de 121 mil novos postos de trabalho.
Os dados de julho foram revistos para a criação de 21 mil empregos, após um anuncio inicial de uma redução de 23 mil.
A Reserva Federal dos Estados deverá decidir na reunião de 16 de setembro se altera as Federal Funds Rates no contexto da incerteza sobre o desfecho da guerra no Médio Oriente e o impacto na inflação, especialmente nos preços da energia.
Antes da divulgação dos dados do emprego, segundo o site CME FedWatch Tool, que monitoriza a negociação dos futuros das taxas de juro, a probabilidade de a Fed subir o custo do dólar em 25 pontos base para o intervalo atual de 3,75%-4% era de 52,4%.
(Notícia em atualização)
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