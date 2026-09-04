Combustíveis

“Estamos todos a ser prejudicados”. Montenegro diz que ‘desconto’ nos combustíveis já soma 700 milhões

  • Lusa
  • 20:16

Primeiro-ministro admitiu a aprovação de novas medidas de apoios "adequadas" se os preços dos combustíveis se mantiverem neste nível elevado.

O primeiro-ministro indicou esta sexta-feira que o desconto no imposto sobre os combustíveis já soma “cerca de 700 milhões de euros” em 2026 e admitiu novas medidas se os preços se mantiverem ao nível das últimas quatro semanas.

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“O país está a fazer um esforço muito significativo, que é preciso ir acompanhando, e, se houver uma oscilação constante, como houve ao longo das últimas quatro semanas, se se mantiver, evidentemente o Governo está disponível para ir tratando dessa evolução com a adoção das medidas que nos parecerem mais adequadas”, disse Luís Montenegro em Nelas, Viseu.

O líder do executivo assegurou que “o Estado não está a arrecadar um cêntimo a mais com o IVA em função do aumento do preço dos combustíveis”. Antes pelo contrário, está “a devolver em desconto no ISP exatamente o montante correspondente ao aumento do IVA, do ponto de vista da aplicação da taxa ao preço”.

“De facto, estamos todos a ser prejudicados, não há ninguém que esteja a sair beneficiado com o prolongamento do conflito no Médio Oriente”, afirmou, à margem de uma visita à 35.ª Feira do Vinho do Dão, em São João da Pesqueira, Nelas.

Depois de terem fechado a semana anterior com desvalorizações acima de 5%, os preços do petróleo voltaram aos ganhos. A matéria-prima disparou cerca de 8% em Londres e escalou 9% em Nova Iorque, naquela que é a maior subida semanal desde o passado mês de julho, quando reacendeu a escalada das tensões entre os EUA e o Irão.

Perante a perspetiva de uma forte subida dos preços previstos para a próxima semana, tanto no gasóleo como na gasolina, o Governo decidiu reforçar o ‘desconto’ no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), amortecendo assim em “cerca de três cêntimos” por litro esse aumento previsto.

Com este reforço do ‘desconto’ no ISP, o gasóleo deve aumentar à volta de 12 cêntimos por litro na próxima semana, para rondar os 2,12 euros, ao passo que a gasolina 95 deverá tocar nos 2,1 euros após a subida agora prevista de ‘apenas’ nove cêntimos a partir de segunda-feira.

 

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