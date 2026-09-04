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Ex-autarca de Gaia Eduardo Vítor Rodrigues absolvido de prevaricação e peculato

  • Lusa
  • 15:49

O ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia foi absolvido dos crimes de prevaricação e peculato por, alegadamente, ter usado dinheiro do município para comprar bilhetes de futebol.

O ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia Eduardo Vítor Rodrigues foi absolvido dos crimes de prevaricação e peculato de que estava acusado por, alegadamente, ter usado dinheiro do município para comprar bilhetes para assistir a jogos de futebol.

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O tribunal decidiu também absolver o antigo vice-presidente Patrocínio Azevedo, e a, à data, secretária da presidência, que estavam acusados, em coautoria, de peculato e falsificação de documentos.

O ex-autarca, que liderou o município durante 12 anos, renunciou ao cargo em junho de 2025, depois ter sido condenado à perda de mandato por usar, de forma pessoal, um veículo elétrico do município.

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