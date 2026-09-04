Governo diz que vai “iniciar diálogo” com comunicação social para treinar a próxima fase do modelo de IA Amália

O Governo pretende que Portugal dê o exemplo "na relação entre o modelo nacional e as empresas de comunicação social, que muitas vezes levantam preocupações sobre a utilização dos seus arquivos".

O Governo anunciou esta sexta-feira, a seguir ao Conselho de Ministros, que vai iniciar em breve “um diálogo com as empresas de comunicação social para expandir a possibilidade de um acesso acordado aos seus arquivos mais recentes” para treinar o modelo de inteligência artificial (IA) Amália.

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O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que explicou ainda que pretende que Portugal dê o exemplo “na relação entre o modelo nacional e as empresas de comunicação social, que muitas vezes, como se sabe, levantam preocupações sobre a utilização dos seus arquivos”. A utilização de conteúdos jornalísticos no treino de modelos de IA tem gerado preocupação entre os órgãos de comunicação social, sobretudo devido à utilização de arquivos protegidos por direitos de autor sem autorização ou compensação.

Contudo, o ministro da Presidência não especificou prazos para iniciar as conversações com as empresas de media, nem em que moldes pretende chegar a acordo para ter acesso aos arquivos.

Leitão Amaro adiantou ainda que o Governo pretende reforçar as bases de dados utilizadas nas consultas e no treino do modelo, recorrendo também a conteúdos provenientes de equipamentos e serviços públicos, como a Biblioteca Nacional, a Cinemateca, arquivos e museus.

O ministro da Presidência adiantou ainda que o projeto entra agora numa nova fase, com mais treino e capacidade, passando o Amália a contar com recursos adicionais para interpretar textos, áudio e imagens. O governante sublinhou que o objetivo é que o modelo deixe de ser apenas um protótipo e passe a estar integrado “no atendimento dos serviços públicos”, ajudando os cidadãos no acesso aos mesmos.

O Amália, apresentado no início do verão, é desenvolvido para a língua portuguesa e está a ser implementado na aplicação Gov.pt com o objetivo de, numa primeira fase, apoiar os cidadãos no acesso aos serviços públicos, incluindo processos como a renovação do Cartão de Cidadão. A utilização do Amália estará disponível tanto na versão para computador como na aplicação móvel.

O investimento total no modelo de IA ascende a sete milhões de euros. A este montante juntam-se ainda sinergias provenientes de investimentos já realizados em território nacional, nomeadamente nos supercomputadores Deucalion e MareNostrum 5, que ultrapassam os 12 milhões de euros. O modelo de IA Amália está a ser disponibilizado a várias áreas da Administração Pública, incluindo a educação, a defesa, a cultura, a saúde e o atendimento ao cidadão.