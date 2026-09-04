Inteligência Artificial

Governo diz que vai “iniciar diálogo” com comunicação social para treinar a próxima fase do modelo de IA Amália

O Governo pretende que Portugal dê o exemplo "na relação entre o modelo nacional e as empresas de comunicação social, que muitas vezes levantam preocupações sobre a utilização dos seus arquivos".

O Governo anunciou esta sexta-feira, a seguir ao Conselho de Ministros, que vai iniciar em breve “um diálogo com as empresas de comunicação social para expandir a possibilidade de um acesso acordado aos seus arquivos mais recentes” para treinar o modelo de inteligência artificial (IA) Amália.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que explicou ainda que pretende que Portugal dê o exemplo “na relação entre o modelo nacional e as empresas de comunicação social, que muitas vezes, como se sabe, levantam preocupações sobre a utilização dos seus arquivos”. A utilização de conteúdos jornalísticos no treino de modelos de IA tem gerado preocupação entre os órgãos de comunicação social, sobretudo devido à utilização de arquivos protegidos por direitos de autor sem autorização ou compensação.

Contudo, o ministro da Presidência não especificou prazos para iniciar as conversações com as empresas de media, nem em que moldes pretende chegar a acordo para ter acesso aos arquivos.

Leitão Amaro adiantou ainda que o Governo pretende reforçar as bases de dados utilizadas nas consultas e no treino do modelo, recorrendo também a conteúdos provenientes de equipamentos e serviços públicos, como a Biblioteca Nacional, a Cinemateca, arquivos e museus.

O ministro da Presidência adiantou ainda que o projeto entra agora numa nova fase, com mais treino e capacidade, passando o Amália a contar com recursos adicionais para interpretar textos, áudio e imagens. O governante sublinhou que o objetivo é que o modelo deixe de ser apenas um protótipo e passe a estar integrado “no atendimento dos serviços públicos”, ajudando os cidadãos no acesso aos mesmos.

O Amália, apresentado no início do verão, é desenvolvido para a língua portuguesa e está a ser implementado na aplicação Gov.pt com o objetivo de, numa primeira fase, apoiar os cidadãos no acesso aos serviços públicos, incluindo processos como a renovação do Cartão de Cidadão. A utilização do Amália estará disponível tanto na versão para computador como na aplicação móvel.

O investimento total no modelo de IA ascende a sete milhões de euros. A este montante juntam-se ainda sinergias provenientes de investimentos já realizados em território nacional, nomeadamente nos supercomputadores Deucalion e MareNostrum 5, que ultrapassam os 12 milhões de euros. O modelo de IA Amália está a ser disponibilizado a várias áreas da Administração Pública, incluindo a educação, a defesa, a cultura, a saúde e o atendimento ao cidadão.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Governo diz que vai “iniciar diálogo” com comunicação social para treinar a próxima fase do modelo de IA Amália

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Privatização da TAP
Governo vai negociar já a TAP com os dois concorrentes

"As propostas têm uma avaliação global de tal forma próxima, mesmo sendo diferentes, que justificam este esforço de negociação final com ambas", avançou Leitão Amaro. Fase vai durar algumas semanas.

Flávio Nunes, Tiago Freire,

Defesa
Donald Trump nomeia novo secretário interino do Exército

Adam Telle, atual secretário-adjunto do Exército para Obras Civis, sucede a Dan Driscoll, que se demitiu após meses de divergências com o secretário da Defesa, Pete Hegseth.

Tiago Martins d'Oliveira,

Automóveis
Trabalhadores da Seat veem emprego garantido até 2030

A Seat e o Grupo Volkswagen afirmaram que a Seat S.A. tem um "futuro sólido" no seio do consórcio alemão, mas deram a entender, ao mesmo tempo, que não excluem a possibilidade de prescindir da marca.

Lusa,