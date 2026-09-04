Já se perdeu no caso Luís Neves? A cronologia de uma polémica que ameaça o Governo

Do atrelado apreendido na Operação Pacoba às suspeitas sobre contratos da PJ, passando pelas declarações de património, auditorias e fiscalização do Tribunal de Contas, a polémica em torno do ministro da Administração Interna e ex-diretor nacional da PJ foi acumulando novas frentes ao longo de dois meses. Agora, a moção de censura apresentada pelo Chega – marcada para dia 8 de setembro – coloca o futuro político de Luís Neves no centro do debate e ameaça transformar o caso numa crise política para o Governo de Luís Montenegro. Já se perdeu? Veja então a cronologia do caso.

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21 de fevereiro de 2026

Luís Neves torna-se MAI. Depois de oito anos à frente da PJ, Luís Neves é nomeado ministro da Administração Interna do XXV Governo Constitucional, sucedendo a Maria Lúcia Amaral.

Julho de 2026

É revelado que o atrelado apreendido pela PJ no âmbito da Operação Pacoba, operação de combate ao tráfico de droga, acabou nas instalações da empresa de João Carvalho, o mesmo empreiteiro que fez obras para Luís Neves. A PJ tenta determinar quem autorizou a retirada do atrelado do local onde estava apreendido, mas não encontra documento, ordem ou despacho que justifique a deslocação.

7 de julho

PGR abre inquérito: A Procuradoria-Geral da República confirma a abertura de um inquérito sobre os bens apreendidos na Operação Pacoba. A investigação procura esclarecer, entre outras questões, como o atrelado foi parar às instalações da empresa ligada ao amigo de Luís Neves.

21-24 de julho

Suspeitas de abuso de poder e descaminho: A investigação ganha uma nova dimensão: são noticiados indícios relacionados com eventual abuso de poder e descaminho. A questão passa a ser não apenas “como desapareceu/deslocou-se o atrelado?”, mas também se houve intervenção ou conhecimento de Luís Neves na operação.

24 de julho

Chega anuncia comissão parlamentar de inquérito: André Ventura anuncia que o Chega vai avançar com uma comissão parlamentar de inquérito potestativa aos mandatos de Luís Neves na PJ. O objetivo é muito mais amplo do que o caso do atrelado: inclui contratos públicos, alegados conflitos de interesses, a Operação Influencer e a responsabilidade dos governos que nomearam e tutelaram Luís Neves (a maior parte do tempo liderados por António Costa).

28 de julho

Património e declarações de rendimentos. É também revelado que o MAI não terá apresentado, dentro dos prazos legais, determinadas declarações de rendimentos e património relativas ao período em que dirigiu a PJ. O Tribunal Constitucional critica a situação e sublinha que o dever de apresentação das declarações recaía sobre o titular do cargo, embora também tenha apontado falhas à instituição.

29 de julho

O ministro dá uma conferência de imprensa. Sobre o atrelado, classifica a sua deslocação como um “ato de boa gestão” e rejeita ter existido qualquer contrapartida. Sobre as obras, na sua propriedade no Alentejo, admite que hoje faria algumas coisas de maneira diferente.

30 de julho

Tribunal Constitucional censura Luís Neves: O TC confirma que Luís Neves não apresentou determinadas declarações de rendimentos e património quando era diretor da PJ. O ministro contrapõe que nunca recebeu qualquer notificação para o fazer.

4 de agosto

Procuradoria Europeia entra no caso. A Procuradoria Europeia abre uma averiguação preventiva aos contratos celebrados entre a PJ e a Construbarcelos.

6 de agosto

Ministério da Justiça manda auditar a PJ: A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, determina uma auditoria da Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça à PJ, abrangendo o período correspondente aos mandatos de Luís Neves. Em paralelo, é determinada uma avaliação interna sobre as questões entretanto divulgadas e sobre eventuais processos instaurados pela Direção de Serviços de Disciplina e Inspeção da própria PJ.

7 de agosto

É conhecido que Luís Neves vai ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas por alegadas infrações financeiras cometidas enquanto diretor nacional da PJ. O processo envolve, entre outras questões, despesas/viagens sem os correspondentes comprovativos e outras matérias de execução financeira da PJ. Luís Neves contesta a sanção proposta pelo Ministério Público.

26 de agosto

Nova petição parlamentar: Entra na Comissão de Assuntos Constitucionais uma petição intitulada “Escrutínio parlamentar urgente ao Ministro da Administração Interna, Luís Neves, incluindo avaliação da manutenção de funções e esclarecimento de declarações públicas”.

1 de setembro

MAI não recua e desafia o Chega: depois da ameaça de André Ventura de que iria anunciar uma decisão sobre uma eventual moção de censura ao Governo, Luís Neves quebra o silêncio e afirma: “Há quem tenha percebido que este Governo tem um ministro da Administração Interna com experiência. (…) Percebeu que não me podem atacar pela inação, escolheram, por isso, a política do medo. Mas nada disto me intimida e condiciona”. O ministro admitiu erros mas fez questão de os distinguir de crimes ou de qualquer benefício retirado e atacou diretamente o “populismo” do Chega. “Podem continuar a gritar, vou continuar a governar”, afirmou.

2 de setembro

Chega dá entrada de uma moção de censura ao Executivo de Luís Montenegro: Em causa, o facto de o primeiro-ministro não ter ainda demitido o ministro da Administração Interna, anunciou o líder do Chega, André Ventura. Se a iniciativa, que precisa dos votos do PS para passar, for chumbada, o líder do partido garante que a Comissão Parlamentar de Inquérito é para avançar.

3 de setembro

Comissão de inquérito ainda não está definitivamente constituída. Embora o Chega tenha apresentado o Inquérito Parlamentar, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, anunciou que rejeitará admitir o requerimento tal como está, caso o Chega não altere os seus fundamentos e objeto.