LaLiga progrediu em termos de proteção com a implementação do Protocolo-Guia Violeta nos 42 clubes durante a época

A LaLiga anunciou na quinta-feira a implementação do Protocolo-Guia Violeta durante a época nos 42 clubes da LaLiga EA Sports e da LaLiga Hypermotion.

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Isto foi especificado por LaLiga numa declaração em que afirmou que o protocolo-guia se destaca pelo seu foco na prevenção e ação em situações de discriminação, violência de género, violência sexual, abuso ou assédio sexual e por razões de sexo-género ou autoridade.

Assim, dentro das medidas implementadas, os simulacros de agressão sexual são uma das “principais novidades” desta temporada que acaba de começar.

Os 42 clubes realizarão um exercício prático no âmbito do Violet Protocol-Guide para verificar a sua aplicação no terreno. Alguns já começaram a desenvolver estes exercícios, que continuarão a ser realizados “progressivamente” nos restantes clubes.

Os treinos serão organizados pelos clubes nos respetivos estádios, com acompanhamento e monitorização da LaLiga. Da mesma forma, haverá a participação da Unidade de Cuidados à Família e à Mulher (UFAM) e das forças policiais competentes, cuja intervenção proporcionará conhecimentos especializados.

EXERCÍCIOS

Neste contexto, o Diretor de Segurança, Integridade e Emergências da LaLiga, Carlos del Valle, sublinhou que “a implementação destes exercícios é um passo muito importante na transferência do Protocolo-Guia Violeta para a operação dos estádios”. “Queremos que todos os clubes tenham profissionais preparados, as ferramentas e procedimentos necessários que lhes permitam agir eficazmente. O treino e a prática são essenciais para continuar a reforçar a proteção e tornar os nossos estádios espaços cada vez mais seguros e respeitadores para todos os adeptos”, afirmou.

Estes exercícios permitirão pôr em prática os procedimentos previstos em casos de assédio ou agressão sexual e trabalhar em conjunto na resposta dos diferentes profissionais e equipas envolvidos no estádio, segundo a LaLiga.

FORMAÇÃO E FERRAMENTAS COMUNS

A implementação do Protocolo-Guia Violeta será acompanhada por um programa de formação destinado aos Delegados de Proteção dos clubes da LaLiga. Como parte deste processo, foi realizada uma conferência presencial que reunirá estes profissionais para abordar os conteúdos principais do protocolo, partilhar experiências e resolver dúvidas sobre a sua aplicação.

A formação continuará durante a época através de formação online completa e certificada, com conteúdo aprofundado sobre o Violet Protocol-Guide, casos práticos e recursos descarregáveis, e o programa terá também uma avaliação final e certificação.

MATERIAIS COMUNS

Os clubes também terão materiais comuns para facilitar a identificação, informação e ação nos estádios. Estas incluem braçadeiras personalizadas para identificar o Delegado de Proteção e o Agente Violeta, sinalização das Salas Violetas, cartazes e mensagens específicas para marcadores de vídeo.

Desta forma, os estádios terão elementos reconhecíveis que tornam visíveis os recursos associados ao protocolo e facilitam a sua identificação durante os jogos.

A implementação do Protocolo-Guia Violeta terá também visibilidade por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que é comemorado todos os anos a 25 de novembro, como parte do compromisso da LaLiga e dos clubes com a sensibilização e prevenção.

Com este plano, a LaLiga procura estender um modelo comum aos 42 clubes e transferir o Protocolo-Guia Violeta para a realidade diária dos estádios, através da preparação prática, formação de profissionais e disponibilidade de recursos que permitam a identificação e ativação dos mecanismos de ação planeados.