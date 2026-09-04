Liga Portugal e Almeida & Associados reforçam parceria

A Liga Portugal e a Almeida & Associados assinaram um contrato de patrocínio que estabelece a sociedade de advogados como “Official Legal Partner da EXPOFUT” e “Official Legal Partner do Thinking Football Summit (TFS)”.

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O acordo foi formalizado por Reinaldo Teixeira, Presidente da Liga Portugal, e Gonçalo Almeida, Sócio Fundador da Almeida & Associados, reforçando uma relação de parceria já existente entre as duas instituições.

Para Reinaldo Teixeira, “este acordo representa mais um passo na consolidação de uma relação que tem vindo a afirmar-se através de projetos e iniciativas concretas”. O presidente da Liga Portugal sublinha ainda que “é com parceiros de referência, que reconhecem a importância de contribuir para o desenvolvimento e valorização do Futebol, que podemos continuar a construir projetos com impacto, dentro e fora do contexto desportivo”.

Gonçalo Almeida, por sua vez, defende que “o propósito desta parceria não é mais nem menos do que colocar a experiência acumulada pela sociedade ao longo de mais de 25 anos cada vez mais ao serviço da indústria do futebol”, destacando a importância da associação à Liga Portugal e às suas principais plataformas de promoção e debate da indústria, nomeadamente enquanto parceiro ativo na EXPOFUT e no Thinking Footbal Summit (TFS). “É uma questão de credibilidade, é uma questão de posicionamento enquanto sociedade que é líder do mercado na área do Direito do Desporto, com uma vertente muito internacional, mas também uma vertente cada vez mais acentuada também a nível nacional”, salienta.

Com a duração de três anos, até à época 2028/29, este novo acordo reforça uma parceria já existente e traduz a aposta de ambas as instituições numa relação de longo prazo, assente na partilha de conhecimento, na valorização da indústria do Futebol e na criação de novas oportunidades de cooperação.