Defesa

Marinha tem até 6,29 milhões de euros para modernizar Base de Fuzileiros

A autorização da despesa para renovar a Base e a Escola de Fuzileiros permite reforçar a segurança e melhorar a circulação de pessoas, além de criar as condições adequadas para o treino e cumprimento.

A Marinha Portuguesa recebeu luz verde do Governo para realizar a despesa de até 6,29 milhões de euros na modernização da Base e da Escola de Fuzileiros para elevar os padrões de segurança e eficácia de mobilidade.

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O Governo “autoriza a Marinha a investir até 6,29 milhões de euros na modernização da Base e da Escola de Fuzileiros. A intervenção permitirá reforçar a segurança e melhorar a circulação de pessoas, além de criar as condições adequadas para o treino e cumprimento das missões“, refere em comunicado do Conselho de Ministros.

A intervenção surge num contexto de reforço do investimento português em capacidades de defesa especialmente para a Marinha, com a modernização das infraestruturas militares a acompanhar a aquisição de novos equipamentos e meios.

Em agosto, a Armada obteve luz verde do Governo para realizar a despesa de até 21 milhões de euros para modernizar as infraestruturas de apoio marítimo-portuárias da Base Naval de Lisboa, no Alfeite. Nesse mesmo mês, o Ministério da Defesa também anunciou que vai adquirir 75 viaturas táticas para os fuzileiros da Marinha num investimento de 133 milhões de euros financiado pelo instrumento europeu SAFE.

Porta-drones, novos navios de abastecimento e três novas fragatas — adquiridas no âmbito do programa de empréstimos SAFE — são alguns dos meios navais que estão previstos reforçar a frota da Armada.

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