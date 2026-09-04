Ministro das Finanças celebra subida de rating como “mais uma grande vitória de Portugal”

O Ministério das Finanças sublinhou esta sexta-feira que a subida do rating de Portugal de A para A+ por parte da Fitch, que é a segunda subida promovida pela agência de notação financeira desde abril de 2024, “demonstra a confiança dos investidores internacionais na economia portuguesa”.

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“Se considerarmos as subidas promovidas pela S&P (uma em fevereiro de 2025 de A- para A e outra em agosto de 2025 de A para A+) esta é já a quarta revisão de rating que o país regista nos últimos dois anos”, destaca a tutela. Sublinhando ainda que Portugal passa a ter um rating igual ao de França, Bélgica, Estónia, Lituânia, Eslovénia e Malta – e que “apenas seis países da Zona Euro têm neste momento uma classificação superior”.

Para o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, citado numa nota enviada esta noite às redações, esta subida do rating “é mais uma grande vitória de Portugal, em particular, quando esta melhoria acontece num contexto geopolítico e económico ainda marcado por incerteza e instabilidade”.

“O Governo está empenhado em manter este rumo: equilíbrio orçamental e redução da dívida pública, adotando em simultâneo reformas e medidas que aumentem a produtividade e competitividade da economia portuguesa, permitindo atingir mais exportações e crescimento económico”, completa a tutela.

"Esta subida do “rating” “é mais uma grande vitória de Portugal, em particular, quando esta melhoria acontece num contexto geopolítico e económico ainda marcado por incerteza e instabilidade.” Joaquim Miranda Sarmento Ministro de Estado e das Finanças

No que toca à trajetória de redução da dívida pública, o Ministério das Finanças assinala que a Fitch está até “mais otimista que o próprio Governo”, ao apontar para um rácio da dívida pública de 87% no final do ano.

Por outro lado, salienta os elogios da agência de rating aos “saldos orçamentais consideravelmente mais robustos, sustentados por um forte compromisso político com a disciplina orçamental”, ao apontar para um excedente de 0,1% este ano.

Já em matéria de crescimento, destaca ainda o Ministério tutelado por Miranda Sarmento, a Fitch acredita que o país pode terminar 2026 com o PIB a subir 2,1%, “dando continuidade a uma tendência [de crescimento] acima da Zona Euro”, e que tem “como principal motor o investimento”.