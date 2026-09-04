Montenegro deseja “entendimento nacional” na reforma da Segurança Social. Será possível?

Foi perante uma plateia de jovens que Luís Montenegro confessou o desejo de que fosse possível um “entendimento nacional” em torno da reforma da Segurança Social, para que todos se comprometessem a executá-la, independentemente dos resultados das eleições. Os próprios peritos que passaram o último ano e meio a estudar o sistema apelaram a um consenso alargado como base de um potencial reforma. Mas os politólogos ouvidos pelo ECO avisam que, no atual cenário político português, esse acordo não é provável.

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“Julgo que não será fácil. Do ponto de vista retórico, é claro que o Governo quer sempre mostrar disponibilidade para o diálogo, mas a prática é mais difícil“, sublinha Paula Espírito Santo, professora da Universidade de Lisboa.

“Um entendimento é mais do que improvável nesta legislatura. Mesmo numa reforma limitada, um entendimento seria improvável, quanto mais se considerarmos aquela que está prevista no relatório apresentado em agosto“, concorda Pedro Silveira, professor da Universidade Nova de Lisboa, que frisa que, mesmo olhando para o futuro, as circunstâncias teriam de se alterar muito para que esse entendimento fosse possível.

Na mesma linha, Patrícia Calca, professora do ISCTE, sublinha que o acordo é mais difícil, neste momento, tendo em conta a polarização existente no Parlamento.

“O primeiro-ministro está a tentar dar uma imagem pública de que tentou fazer acordos“, salienta. Mas é difícil haver “grande reformas” e entendimentos, porque o Executivo está “between a rock and a hard place“ (entre a espada e a parede, numa tradução livre), assinala a politóloga: se se aproximar do Chega, pode desagradar o seu eleitorado; Se se aproximar do PS, pode ser acusado de querer manter o atual quadro, em vez de reformar.

Um entendimento é mais do que improvável nesta legislatura. Mesmo numa reforma limitada, um entendimento seria improvável, quanto mais se considerarmos aquela que está prevista no relatório apresentado em agosto. Pedro Silveira Professor da Universidade Nova de Lisboa

A isto, Paula Espírito Santo acrescenta que “se percebe, da parte do primeiro-ministro, uma visão mais aspiracional da capacidade de fazer entendimentos”, que, depois, não se reflete na realidade. “As pastas em si não são fáceis de articular no plano parlamentar”, afirma a professora universitária.

A propósito, há a lembrar a reforma da legislação laboral, que, apesar das muitas vezes em que o Governo disse desejar um entendimento (primeiro, na Concertação; depois, no Parlamento), acabou por cair por terra. O Chega até clamou várias vitórias na véspera da negociação, mas chumbou a reforma, com o argumento de que o seu “sim” dependeria de um recuo da idade da reforma.

“O primeiro-ministro lança esse desejo [de um entendimento em torno da Segurança Social] muito como wishful thinking (uma esperança infundada)”, atira ainda o politólogo Pedro Silveira.

O especialista observa, além disso, que o Chega já percebeu que uma reforma da Segurança Social, como está apresentada no referido estudo, é impopular. E, além de a rejeitar publicamente, decidiu aproveitar para insistir numa proposta popular, a tal baixa da idade da reforma, beneficiando, por isso, duplamente.

Percebe-se que, da parte do primeiro-ministro, há uma visão mais aspiracional da capacidade de fazer entendimentos, mas, depois, as pastas em si não são fáceis de articular no plano parlamentar. Paula Espírito Santo Professor da Universidade de Lisboa

Além do desejo expresso pelo primeiro-ministro na Universidade de Verão do PSD, os peritos que estiveram a estudar o sistema e avançaram com as recomendações de reforma apelaram a um consenso alargado, conforme escreveu o ECO.

Os peritos reforçaram que o sistema de pensões é, “na sua essência, uma promessa de longo prazo, e nenhuma promessa dessa natureza é credível se puder ser desfeita a cada ciclo eleitoral”.

Destacaram também a experiência internacional: as reformas estruturais bem-sucedidas, como a sueca, “assentaram em acordos multipartidários prolongados e em regras estáveis”, ao passo que as reformas impostas impostas por maiorias estreitas ou “mal comunicadas tenderam a ser revertidas, erodidas ou contestadas”.

Um ano e meio para estudar o sistema… e muitas críticas

Na primavera de 2024, foi conhecido um relatório da autoria de um grupo de especialistas escolhido ainda pelo Governo de António Costa sobre a sustentabilidade da Segurança Social. O Executivo de Luís Montenegro considerou, contudo, que esse relatório pecava, por defeito, na sua avaliação, pelo que decidiu criar um novo grupo de trabalho sobre o tema, com vista a obter um estudo mais amplo. O resultado foi conhecido em agosto deste ano.

Este novo grupo aponta para o um défice da Segurança Social de 1,9 mil milhões de euros já em 2025, considerando o défice da Caixa Geral de Aposentações (CGA).

Os especialistas recomendam, perante este cenário, reformas sistémicas — como a criação de contas nocionais de contribuição definida, o equivalente a contas individuais para cada trabalhador — e reformas paramétricas, como a recalibragem das penalizações das pensões antecipadas e a reformulação do mecanismo de atualização automática das reformas.

Há mesmo alguns pontos em que se aproximam da avaliação que tinha sido feita em 2024. Por exemplo, no que diz respeito aos regimes complementares, tanto uns como outros sugerem a aposta em planos de pensões profissionais de adesão automática. E tanto o livro verde 2024, como o relatório de 2026 é identificada a necessidade de rever as regras das reformas antecipadas, em particular no que diz respeito à idade de acesso.

Contudo, apesar da convergência dos especialistas nessas matérias, no quadro político, não têm faltado críticas à análise feita pelo grupo de trabalho liderado por Jorge Bravo, minguando as possibilidades de um entendimento. O PS, por exemplo, avisa que este estudo abre caminho à “privatização de partes importantes do sistema público” ao defender o reforço dos fundos privados de pensões.

Ao ECO, o deputado socialista, Miguel Cabrita, considerou que o documento procura criar uma imagem de insustentabilidade da Segurança Social pública para justificar uma transferência crescente de poupanças dos trabalhadores para o setor privado.

Nem propostas e debates parlamentares recentes, nem a apresentação deste estudo têm como efeito abrir um processo que, para o Governo, está fechado. MTSSS

De resto, o próprio Governo — apesar do desejo expresso por Luís Montenegro — já descartou avançar com uma reforma estrutural da Segurança Social, nesta legislatura. “Nem propostas e debates parlamentares recentes, nem a apresentação deste estudo têm como efeito abrir um processo que, para o Governo, está fechado“, assegurou a tutela ao ECO.

Numa audição parlamentar, a ministra do Trabalho tinha sinalizado abertura para, mesmo não se levando a cabo uma reforma estrutural do sistema, avançar com mexidas regimes de poupança complementar de reforma. A julgar, contudo, pelos sinais deixados pelo partidos (e pela visão dos politólogos), mesmo essas serão medidas difíceis de tirar do papel, pelo menos, nos próximos tempos.