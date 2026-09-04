Mundicenter renova identidade pelas mãos do Peter Schmidt Group

A empresa do Grupo Alves Ribeiro implementou ainda um novo website institucional.

A Mundicenter, empresa do Grupo Alves Ribeiro que atua no setor da gestão e promoção imobiliária, apresentou uma identidade visual renovada, de forma a refletir o posicionamento atual. A nova imagem foi desenvolvida pela agência de branding e design Peter Schmidt Group.

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O nome da empresa mantém-se como elemento central do logótipo, assim como o verde, cor que há muito acompanha a marca e que continua a assumir um papel de destaque na sua expressão visual.

“Mais do que uma mudança visual, esta renovação traduz a evolução natural de uma marca com mais de quatro décadas de história, que continua a acompanhar as novas formas de comunicar e a transformação dos espaços que integram o seu portefólio”, explica a empresa gestora de centos comerciais como o Amoreiras Shopping Center e o Arena Shopping, citada em comunicado.

A transformação estende-se à presença digital, através do lançamento de um novo website institucional.