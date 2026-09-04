Petróleo a caminho da maior subida semanal desde julho

⚡ ECO Fast O petróleo caminha para registar a maior valorização semanal desde julho, impulsionada por novos ataques entre os EUA e o Irão, com o Brent a aproximar-se dos 100 dólares por barril.

Os futuros do WTI também apresentam uma valorização significativa, com um aumento de quase 10% na semana, refletindo a tensão crescente no Médio Oriente.

A escalada dos preços dos combustíveis em Portugal é esperada para a próxima semana, com subidas estimadas de 15 cêntimos no gasóleo, complicando a situação para os consumidores.

O petróleo caminha esta sexta-feira para fechar a semana de maior valorização acumulada desde julho, na sequência da nova troca de ataques entre os EUA e o Irão.

Os futuros de referência do Brent, que servem de referência nas importações nacionais, apresentam uma subida marginal de 0,02% na manhã desta sexta-feira, para 95,52 dólares o barril. Olhando para o desempenho na semana, a valorização acumulada aproxima-se dos 7%, a mais elevada desde a semana de 24 de julho.

A subida é ainda mais acentuada no caso do norte-americano WTI. O contrato de referência sobe 0,2%, para 91,49 dólares o barril. Mas, na semana, a valorização acumulada fica perto dos 10%, apenas superada pela subida semanal de 15,52% registada na semana de 17 de julho.

Gasóleo arrisca subida 15 cêntimos na próxima semana

Os dados da Refinitiv consultados pelo ECO deixam antever com alta probabilidade uma nova escalada dos preços dos combustíveis rodoviários em Portugal na próxima semana.

Na quinta-feira, a Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) estimou à Renascença subidas de 15 cêntimos por litro no gasóleo e 10 cêntimos na gasolina.

Esta informação deverá ser confirmada com mais rigor esta sexta-feira, mais perto do fecho das cotações. Também será necessário ter em conta a atualização do desconto fiscal atribuído pelo Governo via ISP para compensar os contribuintes pelo aumento da receita de IVA.

Tensão aumenta entre EUA e Irão

O passado fim de semana marcou o regresso dos ataques ao Médio Oriente ao fim de cerca de um mês de alguma acalmia.

No domingo, os EUA atacaram dois lançadores de rockets do Irão na ilha de Larak, no Estreito de Ormuz, alegando que as forças iranianas se preparavam para lançar novas minas para esta rota marítima internacional.

Teerão retaliou, atacando bases dos EUA na Jordânia, pelo que os EUA realizaram mais uma leva de ataques que terão resultado na morte de dezenas de pessoas. Atualmente, a guerra desencadeada em fevereiro pelos EUA e Israel contra o regime iraniano está já no sétimo mês.

“O mercado está a entrar numa fase delicada de adaptação. Os inventários elevados ajudaram a absorver a crise inicial de abastecimento, mas o desafio agora é manter o mercado equilibrado à medida que esse amortecedor vai diminuindo”, explicaram os analistas da empresa de análise de mercados ANZ, citados pela Reuters.