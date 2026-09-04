Petróleo acelera cerca de 8% e regista maior subida semanal desde julho

Depois de terem fechado a semana anterior com desvalorizações acima de 5%, os preços do petróleo voltaram aos ganhos. A matéria-prima disparou cerca de 8% em Londres e escalou 9% em Nova Iorque, naquela que é a maior subida semanal desde o passado mês de julho, quando reacendeu a escalada das tensões entre os EUA e o Irão.

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Os futuros do Brent, negociados em Londres e que serve de referência às importações nacionais, fecharam a semana com uma disparo de cerca de 7,9% e a matéria-prima a cotar acima dos 96 dólares por barril. Trata-se da maior subida semanal desde 24 de julho.

Já o West Texas Intermediate (WTI), transacionado em Nova Iorque, fechou a semana com um ganho acumulado de 9,69%, a negociar nos 91,48 dólares por barril. É preciso recuar à semana terminada a 17 de julho para ver uma subida mais expressiva do crude.

A sustentar as cotações continua a renovada onda de ataques no Médio Oriente, com EUA e Irão sem conseguirem chegar a um acordo para terminar a guerra que já vai no seu sétimo mês e que está a causar grande disrupção no fornecimento de energia a nível global.

Perante a perspetiva de uma forte subida dos preços previstos para a próxima semana, tanto no gasóleo como na gasolina, o Governo decidiu reforçar o ‘desconto’ no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), amortecendo assim em “cerca de três cêntimos” por litro esse aumento previsto.

Com este reforço do ‘desconto’ no ISP, o gasóleo deve aumentar à volta de 12 cêntimos por litro na próxima semana, para rondar os 2,12 euros, ao passo que a gasolina 95 deverá tocar nos 2,1 euros após a subida agora prevista de ‘apenas’ nove cêntimos a partir de segunda-feira.

Os receios associados a um aumento da inflação, devido aos preços dos combustíveis mais elevados, alimentou uma escalada dos juros da dívida a nível global, com os investidores a saírem da dívida.

“Todos os setores da economia são afetados pelo diesel. Essa é uma das razões pelas quais os os juros das treasuries dos EUA estão tão altos: a expectativa de que a inflação continuará a subir”, afirmou Claudio Galimberti, economista-chefe da Rystad Energy, à Reuters.

Os preços médios do diesel nos EUA atingiram máximas históricos à medida que a escalada das tensão entre os EUA e o Irão e os ataques ucranianos a refinarias russas ampliaram as interrupções no abastecimento.