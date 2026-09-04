“Portugal está a ficar sem espaço para colocar os resíduos”. Governo aprova estratégia de 2,3 mil milhões

“Portugal está a ficar sem espaço para colocar os seus resíduos“, alertou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, esta sexta-feira, no rescaldo da reunião do Conselho de Ministros, onde foi aprovada uma estratégia para o setor que é também “um dos maiores programas de investimento desta década”. A execução do plano exige 2,3 mil milhões de euros até 2030.

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A estratégia TERRA – Transformação Eficiente de Resíduos em Recursos Ambientais foi aprovada esta sexta-feira, apesar de ter sido apresentada pela primeira vez pelo Governo em março de 2025, quando Emídio Sousa tinha ainda a pasta de secretário de Estado do Ambiente. Na altura, a estimativa era de que os investimentos ascendessem a 2,1 mil milhões de euros até 2030, suportados por 700 milhões de fundos comunitários — o valor restante seria obtido através de financiamento bancário e/ou da tarifa cobrada pela gestão do lixo, indicava na altura o responsável pela pasta. Esta sexta-feira, Leitão Amaro falou de 1,6 mil milhões de investimento público a suportar a estratégia.

“É mesmo um problema muito sério”, reforçou o ministro da Presidência. De acordo com Leitão Amaro, à data, 13 dos 32 aterros do país estão a ficar sem espaço, sendo que mais de metade do lixo que se produz em Portugal vai parar aos aterros — um contraste enorme com a meta nacional e europeia, de chegar a 2035 com apenas 10% dos resíduos a terem o aterro como última morada. “É necessário encontrar soluções para fazer investimento para redução da geração de resíduos e capacidade de adequado tratamento”, reforçou o governante.

De 2022 para 2023, registou-se um aumento de 0,28% na produção de resíduos urbanos no país, que chegou às 5.338 milhões de toneladas, o equivalente a cerca de 500 quilos por habitante. Destes, 59% acabam depositados em aterro, 14% são reciclados, 12% são usados para valorização energética e 8% para valorização orgânica, de acordo com o levantamento feito e apresentado em 2025.

Na altura, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, afirmou que a expansão de células de aterro “parece a solução mais fácil, mas não é”, já que enfrenta a resistência das populações. Assim, o plano contemplava três linhas de atuação: a prevenção da produção de resíduos, a ampliação da capacidade dos aterros (através de otimização e não de expansão) e ações institucionais. O Ministério pretendia também promover a partilha de infraestruturas, reforçar a capacidade de triagem, a valorização orgânica e a valorização energética.