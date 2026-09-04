Publicis ganha conta global de meios da PepsiCo, dona da Pepsi e Lay’s

A Omnicom, através da OMD, era responsável pelo planeamento de meios em vários mercados, como os EUA e Reino Unido, há mais de duas décadas. Em Portugal, a conta também era trabalhada pela OMD.

A PepsiCo escolheu o Publicis Group como a sua nova agência de meios a nível global, revelam vários meios internacionais como a AdWeek e a AdAge. A agência já era responsável pela conta em mercados na Ásia, como a China e Índia, e em partes da Europa Oriental.

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Através do novo modelo “One PepsiCo” — baseado em inteligência artificial e dados –, a agência vai gerir o planeamento de meios de todo o portefólio de marcas, nos quais se incluem Pepsi ou Lay’s, em mais de 200 mercados. O objetivo vai passar por unir a estratégia, o planeamento, a ativação, a identidade conectada e a tecnologia sob o mesmo modelo.

A conquista da conta por parte da Publicis colide com a concorrente Coca-Cola, uma vez que a agência é responsável pelo planeamento de meios nos EUA e no Canadá. Com a PepsiCo no portefólio, a Publicis deverá retirar-se da corrida para a conta global de meios da The Coca-Cola Company, de acordo com fontes ouvidas pela Adweek. A conta global da Coca-Cola é estimada em cerca de quatro mil milhões de dólares, sendo atualmente trabalhada pelo grupo WPP. No Japão e na Coreia do Sul, está a cargo da Dentsu.

A Omnicom, através da OMD, era responsável pelo planeamento de meios em vários mercados, como os EUA, Reino Unido, há mais de duas décadas. Em Portugal, a conta também era trabalhada pela OMD. A Omnicom continuará a ser uma “parceira estratégica fundamental” em diversos projetos criativos, desportivos e de relações públicas, disse um porta-voz da PepsiCo à Adweek.

Até ao momento nem a Publicis, nem a Omnicom, nem a Coca-Cola comentaram publicamente o assunto.