A passada quinta-feira foi o quarto dia mais quente de setembro em 85 anos, tendo-se registado em Alcochete o valor mais alto da temperatura máxima de 44,3 graus Celsius, avançou esta sexta-feira o IPMA.

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“Esta situação de tempo excecionalmente quente fez com que o dia 3 de setembro de 2026, com uma temperatura média no continente de 27,6°C, seja atualmente o quarto mais quente, considerando todos os dias de setembro entre 1941 e 2026“, precisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA dá conta que, na quinta-feira, o valor mais alto da temperatura máxima do ar foi registado em Alcochete, 44,3°C, e esta sexta-feira o valor mais alto da temperatura mínima do ar, 28°C, foi em Portalegre.

Aquele organismo realça que o valor mais elevado até à data foi registado a 6 de setembro de 2016 com um valor de 45°C, na estação meteorológica da Lousã (Coimbra).

Destacando que na quinta-feira foram “registados novos máximos de temperatura para a época”, o IPMA sublinha que “foram ultrapassados os anteriores maiores valores da temperatura máxima do ar para o mês de setembro em 17% das estações meteorológicas analisadas, bem como ultrapassados ou igualados os anteriores maiores valores da temperatura mínima do ar em oito estações meteorológicas”.

O IPMA explica estes valores muito elevados da temperatura com “a circulação atmosférica condicionada por uma pequena depressão, com expressão em altitude localizada a sudoeste do território continental e, também, por um anticiclone centrado na região do Norte de África e estendido em crista até à Península Ibérica”.

“A conjugação de ambos os sistemas meteorológicos promoveu fluxos de sul/sudeste, bem como o transporte de uma massa de ar muito quente e seca, com elevado conteúdo em poeiras, proveniente do Norte de África”, acrescenta ainda.