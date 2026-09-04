Quiosques Volta chegam a Cascais e já há outros seis acordados com autarquias

A entidade gestora do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), que opera sob a marca Volta, está a reforçar a rede de recolha de embalagens fora dos supermercados. Quase cinco meses depois do arranque, já estão em funcionamento seis quiosques Volta e já existe acordo com outros seis municípios para a implementação destas estruturas, que permitem devolver grandes volumes de embalagens de uma só vez.

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Cascais passou a ter um quiosque Volta em funcionamento, juntando-se assim a Albufeira, Barcelos, Funchal, Ponta Delgada e Vila Nova de Famalicão. No total, estão já contratados um total de 12, sendo que os restantes seis estão em fase de implementação e deverão entrar em funcionamento em breve.

Os próximos seis quiosques Volta deverão chegar a Almada, Aveiro, Mafra, Oeiras, Portimão e Vila do Conde, uma vez que já existem acordos estabelecidos entre a SDR Portugal e os respetivos municípios. O objetivo da entidade gestora é chegar às 50 unidades, distribuídas por 38 municípios.

Pensados sobretudo para restaurantes, cafés, hotéis e outros estabelecimentos do setor Horeca, os quiosques permitem devolver grandes quantidades de embalagens de uma só vez. Cada equipamento tem capacidade para recolher cerca de 120 embalagens por minuto, ao contrário dos pontos volta automáticos, onde a devolução é feita embalagem a embalagem.

“O reforço da rede de recolha através da implementação de quiosques Volta é mais um passo na disponibilização de soluções adaptadas a diferentes necessidades, permitindo devolver grandes volumes de embalagens, que sabemos que é a real necessidade de muitos destes estabelecimentos“, refere Leonardo Mathias, presidente da SDR Portugal, citado em comunicado.

A instalação dos quiosques depende da articulação com os municípios, uma vez que estas estruturas são colocadas em espaço público. Segundo Leonardo Mathias, esta cooperação “tem sido fundamental” para “levar os quiosques a outras localidades do país”.

Esta solução integra uma rede de recolha que disponibiliza três alternativas para os estabelecimentos Horeca. Além dos quiosques Volta, é possível utilizar os pontos volta automáticos, disponíveis sobretudo em supermercados e hipermercados, ou recorrer ao serviço de levantamento direto, através do qual a SDR Portugal recolhe as embalagens diretamente no estabelecimento.

A rede de pontos volta automáticos também cresceu desde o lançamento do sistema: passou de cerca de 2.500 para mais de 3.000 pontos de recolha. No caso do levantamento direto, o serviço é gratuito a partir de quatro sacos cheios, mediante registo e validação como aderente de recolha volta.

O Sistema de Depósito e Reembolso arrancou a 10 de abril e abrange embalagens de bebidas de uso único até três litros. Por cada embalagem é cobrado um depósito de dez cêntimos, que é devolvido quando esta é entregue nas condições previstas: vazia, não espalmada, com tampa e com o símbolo volta e código de barras legíveis.

A SDR Portugal pretende continuar a expandir a rede de Quiosques volta para outras localidades do país, numa altura em que a utilização do Sistema de Depósito e Reembolso continua a crescer.