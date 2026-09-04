SpaceX e Blue Origin cancelam participação na Cimeira do Espaço de Macron após pressão da Casa Branca

Depois de a Casa Branca ter pressionado empresas norte-americanas a boicotar a Cimeira do Espaço de Emmanuel Macron, a SpaceX, de Elon Musk, a Blue Origin, de Jeff Bezos, a fabricante de foguetões StokeSpace e a startup Starcloud informaram as autoridades francesas de que já não vão participar na cimeira, a realizar-se em Paris, durante a próxima semana.

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“Quatro empresas americanas cancelaram sua participação na cimeira espacial: Stoke Space, Starcloud, Blue Origin e SpaceX. É difícil não fazer uma conexão com os rumores de pressão que têm circulado na imprensa. Obviamente, queremos continuar a trabalhar com os nossos parceiros e aliados americanos, mesmo que mudanças estratégicas e pressões políticas às vezes tornem a tarefa desnecessariamente complexa”, disse um funcionário do Ministério Espacial francês, em declarações ao Politico.

A cimeira de Macron decorre num momento em que os laços transatlânticos encontram-se fragilizados devido a divergências sobre políticas tarifárias, à presença militar norte-americana no Velho Continente e ao desenrolar do conflito no Irão.

A fraca participação por parte das empresas norte-americanas é um golpe a curto prazo para a cimeira e para Macron. No entanto, vários responsáveis franceses do setor espacial sublinharam que isso deverá reforçar os esforços europeus para reduzir a dependência dos EUA.

“O lado positivo é que estamos a diversificar as nossas parcerias em todo o mundo, a investir na nossa própria indústria espacial. Não se trata de uma rutura, mas sim de ver o que podemos fazer com outros parceiros”, afirmou um responsável do setor espacial, citado pela publicação.

A decisão surge depois de um responsável da Casa Branca ter pressionado várias empresas norte-americanas do setor espacial a não participarem no encontro, alegando que a presença poderia ser interpretada como apoio às posições da União Europeia (UE).

Na chamada privada, o responsável norte-americano terá ainda criticado o facto de a França não ter coordenado a cimeira com os Estados Unidos, acusando Paris de manter “práticas anticoncorrenciais” e considerando que os painéis não refletiam suficientemente a perspetiva norte-americana.