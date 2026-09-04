Taiwan prevê mais 3.900 milhões de euros para despesas de Defesa em 2026
A iniciativa prevê financiamento para adquirir, já em 2027, mais de 600 drones de vigilância costeira, mais de 40.000 drones de ataque costeiro e um primeiro lote de mais de 100 embarcações autónomas.
O Governo de Taiwan propôs na quinta-feira um aumento adicional de 145.700 milhões de dólares taiwaneses (3.950 milhões de euros) nas despesas de Defesa deste ano, para “reforçar a capacidade de combate defensivo” da ilha.
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Em comunicado divulgado após a reunião semanal do Governo, o executivo recordou que já apresentou um orçamento especial para a Defesa de 1,25 biliões de dólares taiwaneses (33.883 milhões de euros) para o período entre 2026 e 2033.
A proposta foi, no entanto, reduzida em 470.000 milhões de dólares taiwaneses (12.739 milhões de euros) pelo parlamento, atualmente controlado pela oposição.
“No entanto, a defesa nacional não pode ser negligenciada, pelo que os planos originalmente incluídos no estatuto especial – como os ‘mísseis antibalísticos táticos de médio alcance’ [conhecidos como Strong Bow] e instalações para munições – serão incorporados neste orçamento suplementar“, indicou o comunicado.
A iniciativa prevê ainda financiamento para adquirir, já em 2027, mais de 600 drones de vigilância e reconhecimento costeiro, mais de 40.000 drones de ataque costeiro e um primeiro lote de mais de 100 pequenas embarcações não tripuladas de ataque suicida, consideradas aquisições “urgentes”.
“A segurança nacional não pode esperar, o orçamento da Defesa não pode esperar e a autonomia na Defesa também não pode esperar”, afirmou o primeiro-ministro taiwanês, Cho Jung-tai, citado no comunicado.
A medida integra um pacote mais amplo de reforço orçamental para o atual exercício, no valor de 607.600 milhões de dólares taiwaneses (16.473 milhões de euros).
O pacote prevê também novas verbas para controlar o aumento dos preços dos combustíveis, reforçar subsídios sociais e aumentar os suplementos remuneratórios de militares, funcionários públicos e professores, entre outras medidas.
A nova proposta foi apresentada apenas uma semana após o parlamento ter aprovado uma lei que prevê 240.000 milhões de dólares taiwaneses (6.506 milhões de euros) para a aquisição de drones militares ao longo de seis anos.
O projeto, aprovado com o apoio dos dois principais partidos da oposição, prevê destinar anualmente 40.000 milhões de dólares taiwaneses (1.084 milhões de euros) do orçamento do Governo central à compra destes aparelhos, dando prioridade aos de fabrico nacional.
Em agosto, o parlamento aprovou também o orçamento do Governo para 2026, que já incluía uma verba específica de 63.400 milhões de dólares taiwaneses (1.719 milhões de euros) para a aquisição de drones e desenvolvimento da respetiva indústria ao longo de seis anos.
Perante o crescente poderio militar de Pequim, Taipé tem reforçado as capacidades de “guerra assimétrica”, privilegiando sistemas como drones, mísseis e minas navais em detrimento de meios mais tradicionais, como carros de combate, caças ou grandes navios de guerra.
A criação de uma ampla frota de drones tornou-se uma das principais prioridades da estratégia de defesa de Taiwan, que vê na experiência da Ucrânia um exemplo de como utilizar a tecnologia para enfrentar um adversário com capacidades militares superiores.
A China considera Taiwan uma província sua e não exclui o uso da força para concretizar a reunificação.
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