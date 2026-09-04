Tráfego mundial de jatos executivos cresce 3,5% desde janeiro

Voos privado crescem 3,5% desde janeiro e a América do Norte é a principal responsável. Aumento na Europa é de 1%.

O tráfego mundial de jatos executivos aumentou 0,5% entre 24 e 30 de agosto face ao mesmo período em 2025, segundo o boletim da consultora de aviação Wingx. Os números do verão são mais pálidos do que o acumulado do ano. Desde janeiro, a atividade cresceu 3,5% em comparação com o mesmo período no ano passado.

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“Embora a tendência global de crescimento seja moderadamente positiva, há grandes diferenças entre regiões, com o Médio Oriente ainda a registar uma queda de dois dígitos, a América do Norte a crescer quase 5% e mercados emergentes como África e a América do Sul a continuarem a impulsionar a tendência global”, resume Nick Koscinski, analista da Wingx, citado no relatório semanal da companhia.

Região a região:

A região da América do Norte , que se mantém como a mais ativa do mundo, cresceu 1,6% na última semana. De acordo com a Wingx, o tráfego aqui cresceu 4,8% desde o início do ano e contribuiu com 3,4 pontos percentuais para o total.

, que se mantém como a mais ativa do mundo, cresceu 1,6% na última semana. De acordo com a Wingx, o tráfego aqui cresceu 4,8% desde o início do ano e contribuiu com 3,4 pontos percentuais para o total. América do Sul e África também cresceram: 21,9% e 18,1%, respetivamente.

e também cresceram: 21,9% e 18,1%, respetivamente. Na Europa , a tendência do verão tem sido uma dimunuição no número de voos. Caiu 2,8% na última semana e o crescimento acumulado desde janeiro está no 1%. A maior queda aconteceu em França, onde se estão a realizar menos 9,2% dos voos privados. Alemanha é o segundo país a encolher (6,6%). Agosto repete o padrão de julho, com menos voos executivos na Europa.

, a tendência do verão tem sido uma dimunuição no número de voos. Caiu 2,8% na última semana e o crescimento acumulado desde janeiro está no 1%. A maior queda aconteceu em França, onde se estão a realizar menos 9,2% dos voos privados. Alemanha é o segundo país a encolher (6,6%). Agosto repete o padrão de julho, com menos voos executivos na Europa. A Ásia recuou 7,2%, enquanto o Médio Oriente, em conflito com os EUA há seis meses, caiu 3,7% pela segunda semana consecutiva. Desde janeiro, já caiu 16,1%. Jatos privados resistem à pressão do conflito no Irão Ler Mais

Os jatos executivos voaram, em média, 167 horas por aeronave desde o início do ano, mais 1,1 % do que em 2025, detalha ainda o relatório da Wingx.