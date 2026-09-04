União Europeia e Ucrânia preparam primeira reunião sobre indústria de drones

A União Europeia vai reunir pela primeira vez a indústria europeia e ucraniana de drones a 11 de setembro, em Bruxelas, num encontro destinado a definir o calendário para o desenvolvimento de drones e sistemas antidrones, adiantaram duas fontes da indústria ao Euractiv.

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A reunião será a primeira da EU-Ukraine Drone Alliance, criada pela Comissão Europeia para aproximar a indústria de defesa da UE e da Ucrânia e acelerar o desenvolvimento destas capacidades.

“Estamos a tentar aprender muito com eles [ucranianos], como o ecossistema funciona, como o governo e a indústria de drones trabalham juntos”, disse Simonas Šatūnas, chefe de gabinete de Kubilius, citado pelo mesmo jornal.

O grupo é composto por 19 empresas, nove europeias e nove ucranianas, e pretende criar uma plataforma para desenvolver tecnologias de drones e antidrones, promover a cooperação industrial e acelerar a produção.

Entre os participantes estarão empresas como a espanhola Indra Group, a italiana Fincantieri – a quem Portugal comprou três fragatas por cerca de 3,9 mil milhões de euros -, a alemã Quantum Systems, a dinamarquesa Terma, a polaca WB Group, a francesa Delair, a croata ORQA, dos Países Baixos a Destinus e lituana RSI Europe, do lado europeu.

A Ucrânia estará representada por fabricantes como a Skyfall Industries, a Greentech Harvest, aTencore, a Deviro, a VyriyIndustry, a ATHLON AVIA, a TAF Industries, a UFORCE e a F-Drones.

A primeira reunião deverá servir para definir as prioridades estratégicas, as áreas de cooperação tecnológica e os futuros projetos conjuntos entre as empresas ucranianas e europeias. A parceria poderá beneficiar de até 10 mil milhões de euros em fundos não utilizados do programa SAFE.

A iniciativa procura combinar a experiência da Ucrânia na utilização de drones em combate com a capacidade industrial europeia, criando condições para desenvolver e produzir sistemas de nova geração, integrando o chamado Drone Deal entre Bruxelas e Kiev e contribuindo para acelerar a implementação dos esforços europeus nas áreas de drones e antidrones.