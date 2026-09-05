Agência da ONU anuncia cessar-fogo perto da central nuclear de Zaporijia
Nas últimas semanas, a central nuclear dependeu de geradores a diesel de emergência para arrefecer os seus seis reatores e piscinas de combustível usado.
A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) anunciou hoje um cessar-fogo temporário localizado perto da central nuclear de Zaporijia para permitir reparações na linha de transmissão de energia que abastece a instalação.
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“Um outro cessar-fogo localizado, negociado pela AIEA, entrou em vigor para permitir as reparações necessárias na linha de transmissão de energia e restabelecer o fornecimento externo de eletricidade à central nuclear de Zaporijia”, confirmou a agência da ONU numa mensagem publicada nas redes sociais.
Diante dos combates entre a Rússia e a Ucrânia, “a central perdeu a ligação à sua única linha de transmissão de energia restante — a linha Ferosplavna-1 de 330 quilovolts — no dia 20 de agosto”, disse a AIEA, referindo que, nas últimas semanas, a central nuclear dependeu de geradores a diesel de emergência para arrefecer os seus seis reatores e piscinas de combustível usado.
“A central está a ficar sem reservas de combustível diesel e corre o risco de um apagão total em poucos dias, a menos que o fornecimento de energia externa seja restabelecido ou que mais reservas de combustível possam ser transportadas para a instalação, localizada numa zona de guerra ativa”, afirmou a AIEA, acrescentando que os técnicos ucranianos iniciariam as reparações na linha de transmissão ao longo do dia, “assim que a área fosse desminada”.
O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, realçou que Moscovo e Kiev cooperaram “construtivamente” em prol da segurança nuclear.
Grossi referiu que uma equipa da agência supervisionará as reparações durante o cessar-fogo, o sétimo deste tipo na região da central nuclear, com o objetivo de prevenir um acidente nas instalações.
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