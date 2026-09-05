Saúde

Cerca de 15% dos utentes do SNS sem médico de família até 2028

  • ECO
  • 11:57
1

Quadro Global de Referência do SNS para o triénio 2026-2028 prevê uma taxa de cobertura de 85,37% até 2028, o mesmo valor de 2024.

A cobertura de utentes com médico de família mantém-se a mesma até 2028, deixando cerca de 15% dos utentes do Serviço Nacional de Saúde sem cobertura, segundo o Quadro Global de Referência do SNS para o triénio 2026-2028.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Publicado com nove meses de atraso, o diploma prevê que a percentagem de utentes com médico de família seja de 85,37% até 2028, o mesmo valor de 2024. Nessa data, o objetivo era dar médico de família a 98% dos utentes em 2026. A ministra da Saúde e o diretor executivo do SNS já tinham alertado que não seria possível atribuir médico de família a todos os utentes até 2027, como prometera o Executivo, apontando ao número crescente de novos inscritos.

Mas a taxa de população descoberta, mantém-se igual, apesar das iniciativas em curso com o setor privado, como através das USF modelo C ou das convenções — e da revisão do número de inscritos nos centros de saúde, que baixou para 1,37 milhões o número de utentes sem médico, noticia o Público.

É a “continuidade de serviços mínimos no SNS”, critica a Ordem dos Médicos.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Cerca de 15% dos utentes do SNS sem médico de família até 2028

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Dos postos aos descontos: Como aliviar fatura do combustívelpremium

Ana Batalha Oliveira,

Numa altura em que os preços dos combustíveis estão em alta, saiba quais os postos com os preços mais acessíveis e também algumas das promoções que pode querer aproveitar.