Cerca de 15% dos utentes do SNS sem médico de família até 2028
Quadro Global de Referência do SNS para o triénio 2026-2028 prevê uma taxa de cobertura de 85,37% até 2028, o mesmo valor de 2024.
A cobertura de utentes com médico de família mantém-se a mesma até 2028, deixando cerca de 15% dos utentes do Serviço Nacional de Saúde sem cobertura, segundo o Quadro Global de Referência do SNS para o triénio 2026-2028.
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Publicado com nove meses de atraso, o diploma prevê que a percentagem de utentes com médico de família seja de 85,37% até 2028, o mesmo valor de 2024. Nessa data, o objetivo era dar médico de família a 98% dos utentes em 2026. A ministra da Saúde e o diretor executivo do SNS já tinham alertado que não seria possível atribuir médico de família a todos os utentes até 2027, como prometera o Executivo, apontando ao número crescente de novos inscritos.
Mas a taxa de população descoberta, mantém-se igual, apesar das iniciativas em curso com o setor privado, como através das USF modelo C ou das convenções — e da revisão do número de inscritos nos centros de saúde, que baixou para 1,37 milhões o número de utentes sem médico, noticia o Público.
É a “continuidade de serviços mínimos no SNS”, critica a Ordem dos Médicos.
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