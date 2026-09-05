Política

Costa defende “campeões europeus” para impulsionar competitividade

  • ECO
  • 10:38
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O desporto foi a fórmula usada por António Costa para passar a mensagem de que a Europa precisa de estar unida para impulsionar a sua competitividade e criar 'campeões europeus'.

António Costa usa uma metáfora do futebol para defender de que a Europa tem de ter “campeões” para impulsionar a competitividade do bloco. É preciso mobilizar o talento das 27 nações europeias, defendeu o presidente do Conselho Europeu.

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O desporto foi a fórmula usada para passar a mensagem de que a Europa precisa de estar unida para impulsionar a sua competitividade e criar ‘campeões europeus’.

“Por vezes as pessoas falam de campeões europeus para impulsionar a nossa competitividade. Gosto da ideia de campeões europeus, mas eles devem ser europeus. No ano passado o campeão europeu foi Paris Saint-German. Mas nem o Paris Saint-German não pode só jogar com jogadores franceses, precisam de jogadores de outros países. Precisamos de olhar para o exemplo do Paris Saint-German e ver como podemos criar verdadeiros campeões europeus”, referiu António Costa.

 

 

As equipas precisam estar abertas às outras 27 nacionalidades porque precisamos mobilizar o melhor talento de toda a Europa”, conclui presidente do Conselho Europeu, numa publicação na rede social Instagram.

 

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