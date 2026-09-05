Cybercab da Tesla está sob escrutínio do regulador norte-americano desde lançamento

A Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos EUA (NHTSA) abriu uma investigação desde o primeiro dia do lançamento comercial do Cybercab, um veículo elétrico sem volante ou pedais do fabricante norte-americano Tesla, destinado aos serviços de táxi autónomo.

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A auditoria visa determinar “o processo e os dados técnicos em que a Tesla se baseou para certificar o Cybercab e os problemas inerentes”, segundo um comunicado publicado hoje no site do regulador.

As regulamentações federais exigem atualmente a presença de volante e pedais para qualquer operação comercial, exceto em casos de isenções como a obtida pela Zoox (Amazon) no final de julho. Fonte próxima do processo disse à agência France-Presse (AFP) na quarta-feira que a Tesla não solicitou tal isenção.

A empresa declarou que tinha “notificado a agência de que tinha autodeclarado que os seus veículos Cybercab cumpriam todos os Padrões Federais de Segurança de Veículos Motorizados (FMVSS)” e que pretendia “expandir gradualmente o lançamento comercial (…) para incluir mais veículos e locais”.

Em comunicado, a agência esclareceu posteriormente que “quando os veículos autodeclarados não parecem cumprir as normas federais, realiza uma investigação”.

A NHTSA explicou que tem vindo a conduzir uma revisão abrangente das regulamentações no último ano para incorporar inovações tecnológicas e “rever as normas”, particularmente em relação aos pedais de travão, limpa-para-brisas, iluminação e espelhos retrovisores.

“No entanto, até que este trabalho esteja concluído, os padrões existentes mantêm-se em vigor”, alertou, estimando a frota atual de Cybercab em cerca de 1.000 veículos.

De acordo com a Base de Dados FSD, que compila dados do Departamento de Veículos Motorizados do Texas (DMV), a Tesla tinha registado 314 robotáxis até quinta-feira de manhã, incluindo 45 Cybercabs.

Durante várias semanas, as redes sociais foram inundadas com relatos destes veículos nas ruas ou estacionados aos magotes em parques de estacionamento, sugerindo um lançamento iminente.

Na noite de quinta-feira, a Tesla realizou um evento privado com convidados selecionados, não transmitido em direto como é prática habitual, para anunciar o lançamento do serviço comercial do Cybercab. Atualmente, o serviço opera numa área muito limitada de Austin, onde se encontra a sede da Tesla.

Este veículo com estilo coupé e carroçaria dourada foi apresentado com grande pompa num estúdio de Hollywood em outubro de 2024.

No entanto, como o Cybercab ainda não estava finalizado, a Tesla estava a utilizar os seus SUV Model Y, equipados com software de condução autónoma, para oferecer serviços de robotáxi desde junho de 2025.

Estes serviços começaram em Austin, inicialmente com uma área de serviço limitada e clientes selecionados.

A área geográfica foi gradualmente alargada e o serviço foi aberto ao público em geral, sendo posteriormente alargado a outras cidades norte-americanas (Orlando, Tampa, Miami, Dallas, Houston, São Francisco).

Elon Musk, CEO da Tesla, elogiou o novo carro na rede social X na quinta-feira, considerando-o “simplesmente uma sala de estar confortável sobre rodas, com uma excelente TV e um som fantástico”.