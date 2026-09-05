Dos postos aos descontos. Saiba como aliviar a subida dos combustíveispremium
Numa altura em que os preços dos combustíveis estão em alta, saiba quais os postos com os preços mais acessíveis e também algumas das promoções que pode querer aproveitar.
Numa altura em que o preço do litro de combustível já está acima dos 2 euros e teima em subir à boleia do aumento dos produtos refinados, o ECO/Capital Verde fez um levantamento das promoções e descontos que pode querer aproveitar, assim como dos postos de combustível onde deverá conseguir preços mais acessíveis.
Na próxima segunda-feira, o preço do litro de gasóleo deverá subir 15 cêntimos na segunda-feira, enquanto a gasolina arrisca um aumento de 12 cêntimos por litro, de acordo com as estimativas avançadas…
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