Combustíveis

Dos postos aos descontos. Saiba como aliviar a subida dos combustíveispremium

Numa altura em que os preços dos combustíveis estão em alta, saiba quais os postos com os preços mais acessíveis e também algumas das promoções que pode querer aproveitar.

Numa altura em que o preço do litro de combustível já está acima dos 2 euros e teima em subir à boleia do aumento dos produtos refinados, o ECO/Capital Verde fez um levantamento das promoções e descontos que pode querer aproveitar, assim como dos postos de combustível onde deverá conseguir preços mais acessíveis.

Na próxima segunda-feira, o preço do litro de gasóleo deverá subir 15 cêntimos na segunda-feira, enquanto a gasolina arrisca um aumento de 12 cêntimos por litro, de acordo com as estimativas avançadas…

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