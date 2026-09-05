Enviados norte-americanos chegam a Moscovo para negociações de paz Rússia-Ucrânia
A visita acontece em plena intensificação dos ataques aéreos de ambos os lados do conflito. A última visita conhecida a Moscovo de Witkoff e Kushner foi em janeiro.
Os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner chegaram a Moscovo para mediar as conversações de paz entre a Rússia e Ucrânia, divulgou hoje a imprensa local.
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Witkoff e Kushner chegaram a Moscovo com o objetivo de reavivar os esforços de negociação para colocar um fim à invasão russa em grande escala da Ucrânia, que teve início em fevereiro de 2022, segundo os órgãos de imprensa estatais russos. A visita acontece em plena intensificação dos ataques aéreos de ambos os lados do conflito.
Os enviados foram recebidos no aeroporto pelo enviado russo Kirill Dmitriev, informou a agência de notícias estatal russa Tass.
A última visita conhecida a Moscovo de Witkoff e Kushner, que é genro do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi em janeiro de 2026, quando se encontraram com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, no Kremlin.
Os enviados norte-americanos nunca visitaram Kiev, mas o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os esperava na capital ucraniana no domingo.
A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.
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