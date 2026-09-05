Guerra na Europa

Enviados norte-americanos chegam a Moscovo para negociações de paz Rússia-Ucrânia

  • Lusa
  • 13:06
1

A visita acontece em plena intensificação dos ataques aéreos de ambos os lados do conflito. A última visita conhecida a Moscovo de Witkoff e Kushner foi em janeiro.

Os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner chegaram a Moscovo para mediar as conversações de paz entre a Rússia e Ucrânia, divulgou hoje a imprensa local.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Witkoff e Kushner chegaram a Moscovo com o objetivo de reavivar os esforços de negociação para colocar um fim à invasão russa em grande escala da Ucrânia, que teve início em fevereiro de 2022, segundo os órgãos de imprensa estatais russos. A visita acontece em plena intensificação dos ataques aéreos de ambos os lados do conflito.

Os enviados foram recebidos no aeroporto pelo enviado russo Kirill Dmitriev, informou a agência de notícias estatal russa Tass.

A última visita conhecida a Moscovo de Witkoff e Kushner, que é genro do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi em janeiro de 2026, quando se encontraram com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, no Kremlin.

Os enviados norte-americanos nunca visitaram Kiev, mas o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os esperava na capital ucraniana no domingo.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Enviados norte-americanos chegam a Moscovo para negociações de paz Rússia-Ucrânia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

UE e Kiev preparam primeira reunião para indústria de drones

Tiago Martins d'Oliveira,

O encontro de um total de 19 empresas pretende definir um calendário para os esforços europeus em drones e antidrones e aproximar as indústrias da União e da Ucrânia.