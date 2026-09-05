EUA anunciam destruição de três petroleiros da Guarda Revolucionária do Irão

Os Estados Unidos relataram hoje ter destruído três petroleiros que pertenciam à Guarda Revolucionária do Irão, em resposta a um ataque a dois navios de guerra norte-americanos destacados na área do estreito de Ormuz.

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As forças dos EUA “desativaram permanentemente” os petroleiros da Guarda Revolucionária “M/T Downy” ao largo da costa da Ilha Kharg e “M/T Stark 1” perto de Jask e “destruíram completamente” o petroleiro vazio “M/T Kylo”, também conhecido como “Noxen”, no golfo de Omã, com vários impactos em “locais de importância crítica” para o tornar inoperacional após ordenar à tripulação que abandonasse o navio.

O ataque é uma retaliação ao lançamento de mísseis balísticos pela Guarda Revolucionária contra dois navios da Marinha dos EUA que patrulhavam águas regionais.

“Um porta-aviões dos EUA e um contratorpedeiro guiado por mísseis impediram vários ataques não provocados por parte do Irão. Nenhum militar americano ficou ferido”, explicou o Comando Central dos EUA (CENTCOM).

Os três petroleiros destruídos em retaliação pertenciam à “frota fantasma” do Irão que serve para financiar a Guarda Revolucionária, segundo o comunicado militar dos EUA, que sublinha que os três navios “não tinham meios para se defender”.

“Que a mensagem para a Guarda Revolucionária seja clara: se dispararem contra dois dos nossos navios, aplicaremos um custo económico maior e eliminaremos três dos vossos”, disse o comandante do Comando Central das Forças Armadas dos EUA, Brad Cooper. “Não hesitaremos em defender as forças dos EUA e, se necessário, destruir a limitada e vulnerável frota petrolífera do Irão”, acrescentou.

Os meios de comunicação iranianos tinham noticiado antes “várias explosões” ouvidas perto da ilha de Kharg, onde se situa o principal terminal petrolífero do país.

A agência de notícias Fars noticiou que não havia fumo visível após as explosões, enquanto a agência de notícias local SNN noticiou que “um petroleiro iraniano foi alvo dos Estados Unidos” perto da ilha.

Os confrontos entre os dois lados recomeçaram no domingo com ataques dos EUA contra o Irão, quando o conflito entra no seu sétimo mês. Teerão continua a bloquear o estreito de Ormuz, enquanto Washington mantém o bloqueio aos portos iranianos.

O Irão anunciou na quinta-feira que as suas forças armadas atacaram bases militares norte-americanas no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos, prometendo vingança por um ataque com míssil que atingiu uma festa de casamento, que foi atribuído aos Estados Unidos.