Governo diz que subida de ‘rating’ é “mais um passo na credibilidade e confiança” no país

O Governo considerou hoje que a subida do rating de Portugal é “mais um passo na credibilidade e crescente confiança internacional” e confirma o país como “um parceiro cada vez mais relevante”.

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“Portugal está hoje mais forte, mais credível e com maior reconhecimento internacional. A subida do rating para A+ é mais um passo na credibilidade que Portugal tem vindo a construir, assim como na crescente confiança internacional no nosso país”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) através das redes sociais.

Na publicação, o ministério liderado por Paulo Rangel afirma que “nos últimos dois anos, Portugal reforçou a sua projeção externa e a sua capacidade de se afirmar como um parceiro cada vez mais relevante, previsível e confiável”. “Esta é uma confirmação desse caminho”, considera o Governo.

A agência Fitch subiu o rating de Portugal de ‘A’ para ‘A+’, com outlook (perspetiva) estável, indicando que esta subida “reflete o reforço das finanças públicas de Portugal, incluindo uma trajetória projetada de redução da dívida pública e saldos orçamentais consideravelmente mais fortes do que os dos seus pares, sustentados por um forte compromisso político com a prudência orçamental”.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, afirmou em comunicado que a melhoria do rating de Portugal coloca Portugal ao nível de França e Bélgica, demonstrando ainda a “confiança dos investidores internacionais”. Este resultado “mais uma grande vitória de Portugal, em particular, quando esta melhoria acontece num contexto geopolítico e económico ainda marcado por incerteza e instabilidade”, considerou o ministro, citado no comunicado.

Também o Presidente da República, António José Seguro, saudou a melhoria do rating de Portugal. “O Presidente da República congratula-se com a decisão da agência Fitch de elevar a notação financeira da República Portuguesa de «A» para «A+», com perspetiva estável. Trata-se de uma excelente notícia para o país e de um importante reconhecimento externo do desempenho de Portugal, resultado de uma evolução de médio e longo prazo, sustentada pelo esforço dos portugueses e por uma orientação de responsabilidade mantida ao longo de diferentes governos”, afirmou Seguro, numa mensagem publicada na página da presidência.

O rating é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.