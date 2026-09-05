Portugal cumpriu todas as metas do PRR para a Cultura

Portugal cumpriu todas as metas estabelecidas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a Cultura, tendo sido mobilizados 330,4 milhões de euros, anunciou hoje em comunicado o Ministério da Cultura, Juventude e Desporto (MCJD).

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Na componente do Património Cultural, o financiamento contratualizado com a União Europeia (EU) de 243,2 milhões de euros repartiu-se pela requalificação e conservação de museus, monumentos e palácios públicos e construção do Arquivo Nacional do Som (199,9 milhões de euros), requalificação dos teatros nacionais (41,6 milhões de euros) e programa Saber Fazer (1,76 milhões de euros), assinala a nota de imprensa.

Segundo o MCJD, foram concluídas intervenções em 83 museus, monumentos e palácios públicos, mais dois do que os 81 previstos. Com as intervenções nos três teatros e aquelas que ainda decorrem até ao final do ano, o plano estende-se a 90 equipamentos culturais em todas as regiões do país, incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

O processo envolveu 180 empreitadas, 10 aquisições de bens e serviços de grande envergadura e mais de 700 procedimentos de contratação pública, mobilizando centenas de empresas e vários milhares de trabalhadores, continua o comunicado.

Na componente Redes Culturais e Transição Digital, com uma dotação de 87,2 milhões de euros, os resultados superaram igualmente os objetivos, segundo o Governo.

A modernização tecnológica estendeu-se a mais de 500 infraestruturas culturais, além da meta inicial de 444, nomeadamente mais de 300 bibliotecas municipais e polos de leitura, acima das 239 inicialmente previstas, e mais de 170 cineteatros e centros de arte contemporânea, ultrapassando o objetivo de 155, contabilizou o ministério.

A digitalização de património e acervos culturais também ultrapassou as metas definidas. Foram digitalizadas cerca de 24 milhões de imagens da Biblioteca Nacional de Portugal e da Biblioteca Pública de Évora, cerca de 18,7 milhões de documentos da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, mais de 61 mil registos museológicos e mais de 1.350 filmes portugueses da Cinemateca Portuguesa.

Foram ainda criadas 67 visitas virtuais a museus, acima das 65 inicialmente previstas, e digitalizadas 5.800 horas de arquivos televisivos, lê-se ainda.

Ainda segundo o ministério tutelado por Margarida Balseiro Lopes, na área do livro e da leitura, os apoios à tradução de obras literárias, à edição de audiolivros e livros eletrónicos e à transição digital permitiram apoiar 1.370 obras, superando a meta inicial de 900.

Citada pelo comunicado, a ministra referiu que “os resultados demonstram o impacto transformador do PRR na Cultura”, apontando que Portugal tem hoje “equipamentos mais qualificados, acervos mais acessíveis e melhores condições para valorizar, estudar e divulgar a nossa Cultura”.

Em 29 de agosto, em entrevista à Lusa, o presidente do instituto público Património Cultural, João Soalheiro garantiu que iria cumprir a meta europeia de concluir as principais obras do PRR até 31 de agosto, com 99% do financiamento em execução a poucos dias do fim do prazo.