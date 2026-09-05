Putin suspende por três dias ataques a Kiev

O Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou uma pausa de 72 horas nos ataques contra Kiev, num momento em que os EUA relançaram os esforços para pôr fim à invasão da Ucrânia. Os enviados especiais norte-americanos chegaram este sábado a Moscovo e deverão seguir para Kiev no domingo.

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“Putin ordenou que não sejam realizados ataques contra Kiev durante três dias, a partir da meia-noite de hoje», afirmou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, à agência noticiosa russa Tass, citada pela Associated Press. A decisão está relacionada com os preparativos para a visita de Witkoff e Kushner, este último genro do Presidente dos Estados Unidos, à capital ucraniana, prevista para domingo, segundo Kiev.

Os enviados especiais norte-americanos chegaram a Moscovo com o objetivo de reavivar os esforços de negociação para colocar um fim à invasão russa em grande escala da Ucrânia, que teve início em fevereiro de 2022, segundo os órgãos de imprensa estatais russos. A visita acontece em plena intensificação dos ataques aéreos de ambos os lados do conflito.

Os enviados foram recebidos este sábado no aeroporto pelo enviado russo Kirill Dmitriev, informou a agência de notícias estatal russa Tass. Peskov confirmou que os enviados reuniriam com Putin, mas “não há novas ideias em discussão” para pôr fim ao conflito.

A última visita conhecida a Moscovo de Witkoff e Kushner foi em janeiro de 2026, quando se encontraram com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, no Kremlin. Os enviados norte-americanos nunca visitaram Kiev, mas o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os esperava na capital ucraniana no domingo.

Na sexta-feira Zelensky afirmou que a Ucrânia iria suspender os ataques aéreos durante a visita dos enviados e instou Moscovo a fazer o mesmo. O Presidente da Ucrânia acusou os ataques russos ao aeroporto de Kiev de ser uma tentativa de sabotar as negociações para a paz.