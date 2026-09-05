Guerra na Europa

Zelensky denuncia ataques ao aeroporto de Kiev como sabotagem da Rússia contra diplomacia

  • Lusa
  • 13:16

Os enviados norte-americanos vão entregar uma proposta à Rússia para pôr fim à guerra na Ucrânia durante a sua visita a Moscovo. Já chegaram este sábado à capital russa.

O Presidente ucraniano denunciou hoje uma série de ataques russos aos aeroportos de Kiev e Boryspil, afirmando que se trataram de tentativas da Rússia de sabotar as conversações diplomáticas que estão em curso com os Estados Unidos.

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“Durante a noite, ocorreram ataques russos de grande impacto contra os nossos aeroportos, em Kiev e Boryspil [na região de Kiev]. Foi um ato deliberado, algo inédito em muito tempo”, declarou Volodymyr Zelensky numa mensagem nas redes sociais.

O Presidente ucraniano descreveu os ataques como uma resposta às “discussões e preparativos para que o lado norte-americano pudesse utilizar um avião para chegar à Ucrânia e aterrar no aeroporto de Kiev”.

Os enviados norte-americanos nunca estiveram Kiev, mas o Presidente Volodymyr Zelensky disse que os esperava na capital ucraniana no domingo.

Zelensky disse hoje que, enquanto os Estados Unidos estão a implementar medidas diplomáticas com Kiev, a Rússia está a responder com drones russos-iranianos ‘Shaheds’.

O Presidente ucraniano afirmou que a Ucrânia “está empenhada no caminho da paz” e responsabilizou a Rússia pela atual escalada dos confrontos entre os dois países.

Trump confirmou que os seus enviados vão entregar uma proposta à Rússia para pôr fim à guerra na Ucrânia durante a sua visita a Moscovo, prevendo que o progresso nas negociações é “muito provável”, embora o Kremlin insista que, “de momento”, não existem condições concretas para interromper a guerra e tenha reduzido as expectativas para o encontro.

A Ucrânia tentou estabelecer um cessar-fogo temporário na linha da frente antes da visita dos enviados de Trump neste fim de semana a Moscovo e Kiev, mas tal se revelou impossível devido à recusa da Rússia, divulgou o jornal Ukrainska Pravda.

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