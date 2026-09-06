ANA quer subir taxas em Lisboa, Porto e Faro

A ANA pretende aumentar as taxas reguladas no aeroporto de Lisboa em 0,67% a partir de 1 de janeiro de 2027, o equivalente a mais dez cêntimos por passageiro, segundo avançou o Jornal de Negócios (acesso pago). No Porto, a subida proposta é de 3,77% e em Faro de 3,79%, correspondendo em ambos os casos a mais 34 cêntimos.

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A concessionária prevê uma receita regulada média máxima de 14,80 euros por passageiro no grupo de aeroportos de Lisboa. O aumento ficará concentrado na Portela, sem alterações na Madeira, Açores e Beja. A proposta foi apresentada às companhias aéreas e terá de ser aprovada pela Autoridade Nacional da Aviação Civil.

As taxas propostas não incluem qualquer impacto do novo aeroporto Luís de Camões, que terá um tratamento regulatório próprio. A ANA pretende ainda rever a cobrança pelo processamento de passageiros e estacionamento de aeronaves, além de diferenciar as taxas de aterragem em função do ruído.