ECO da Semana: Subida de juros do BCE, moção de censura e o novo iPhone

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O pó ainda não assentou depois do furacão que atingiu os mercados de dívida soberana e esta semana os juros continuarão em foco com a subida na reunião do Banco Central Europeu e a aplicação do aumento da recompra das Treasuries americanas anunciada em agosto por Scott Bessent. Portugal, que terminou a semana passada com a boa notícia de um upgrade da notação pela Fitch, também testa os mercados com um leilão de até 1.750 milhões de euros em obrigações.

americanas anunciada em agosto por Scott Bessent. com um leilão de até 1.750 milhões de euros em obrigações. Nas empresas, um evento que provoca sempre antecipação febril – a Apple apresenta o novo iPhone para suceder o 17 , modelo que é o mais vendido de sempre da empresa da ‘maçã’, agora sob liderança de John Ternus .

Ternus Na política interna, a moção de censura do Chega ao Governo é debatida no Parlamento num dia intenso para o ministro da Administração Interna, Luís Neves, que presta contas numa comissão parlamentar.

Segunda-feira, 7 de setembro

Dívida portuguesa reage ao upgrade de notação da Fitch

Porque é importante e o que esperar:

A fechar a última semana, a agência norte-americana Fitch subiu o rating de Portugal, de ‘A’ para ‘A+’, elogiando o fortalecimento das finanças públicas, incluindo uma trajetória projetada de redução da dívida pública e saldos orçamentais consideravelmente mais fortes do que os dos seus pares. O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, festejou a notícia como “mais uma grande vitória de Portugal”, salientando que já é a quarta que o país regista em dois anos.

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Para Miranda Sarmento, a decisão “demonstra a confiança dos investidores internacionais na economia portuguesa”. Após uma semana em que as dívidas soberanas estiveram sobre forte pressão em vários continentes, a notícia não poderia vir em melhor altura, especialmente com o IGCP a realizar um triplo leilão de Obrigações de Tesouro esta quarta-feira (ver em baixo). No fecho de sexta-feira, no mercado secundário, a yield da dívida benchmark portuguesa, ou seja a 10 anos, negociava nos 3,67% uma taxa que deve beneficiar do upgrade da Fitch.

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Custos da construção nova no primeiro mês com IVA a 6% (11h00)

Porque é importante e o que esperar:

Em plena ‘época de obras’, o Instituto Nacional de Estatística (INE) vai divulgar o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova de julho. Foi no início desse mês que entrou em vigor a baixa de IVA nesse custos – de 23% para 6% – parte de um conjunto de “instrumentos estruturais e estratégicos de transformação e reforma” centrados na área da habitação, segundo explicou o primeiro ministro, Luís Montenegro, em março, com o objetivo de aumentar a oferta e facilitar o acesso ao mercado.

O impacto inicial da medida ocorre num momento em que outro fator – o custo do trabalho – está a impulsionar quanto custa construir uma casa nova. Em junho, o índice avançou 0,3 pontos percentuais face à variação observada no mês anterior para 7,2%. O custo da mão de obra foi o fator que mais contribuiu para esta evolução, ao aumentar 8%, depois de ter registado uma subida de 7,6% em maio.

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Terça-feira, 8 de setembro

Parlamento de debate moção de censura ao Governo (15h00)

Porque é importante e o que esperar:

A primeira moção de censura do segundo Governo liderado por Luís Montenegro – apresentada pelo Chega – está condenada ao insucesso devido à falta de apoio do PS. Mas o debate será um duro teste ao desgaste do Executivo após um Verão atribulado por polémicas relacionadas com os exames nacionais e, principalmente, o casos que rodeiam o ministro da Administração Interna, Luís Neves (que horas antes do debate será também ouvido pelos deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais em audição regimental às 10h00).

“Luís Neves não é talhado para o cargo de ministro da Administração Interna”, afirmou o líder do Chega, André Ventura, na entrega da moção intitulada “Pelo fim de um Governo sem autoridade política, incapaz de assumir responsabilidades e de garantir confiança nas instituições” e que visa responsabilizar o primeiro-ministro pela manutenção do ministro. André Ventura acusou os partidos que vão votar contra a moção de terem “esquizofrenia de coragem” e vincou que se for chumbada, avançará para uma comissão parlamentar de inquérito à gestão de Luís Neves.

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Quarta-feira, 9 de setembro:

Ternus estreia-se como CEO da ‘maçã’ com novo iPhone (18h00)

Porque é importante e o que esperar:

A Apple vai revelar a mais recente série de iPhones e, possivelmente, o tão aguardado telemóvel dobrável. Espera-se que o primeiro iPhone dobrável seja um marco crucial para empresa, com os analistas a afirmarem que estes dispositivos topo de gama serão o principal motor do aumento dos preços de venda e do crescimento das margens da empresa.

O lançamento – sempre antecedido por muito secretismo – marcará também o primeiro grande evento do novo CEO da Apple, John Ternus, há muito responsável pela área de hardware da Apple, e que assumiu a liderança da empresa a 1 de setembro. A nomeação de Ternus, anunciada em abril, foi amplamente considerada como um sinal do renovado empenho da Apple em reforçar o seu ponto forte principal: os dispositivos. Atualmente, a Samsung domina o nicho de mercado dos smartphones dobráveis, um segmento em crescimento, no qual as empresas apostam que em breve se tornará mainstream, apesar dos seus preços elevados.

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Tesouro emite até 1.750 milhões em leilão de três linhas (10h30)

Porque é importante e o que esperar:

Numa altura de elevada volatilidade nos mercados de dívida, Portugal vai emitir um total indicativo entre 1.500 e 1.750 milhões de euros. A emissão será dividida em três maturidades – fevereiro de 2030, outubro de 2034 (OT 2,875% 20out2034) e junho de 2035. A mais longa – é a mais próxima do benchmark a 10 anos, tem um cupão de 3% e negociava perto de 3,59% na sexta-feira – deverá ser o foco de maior interesse por parte dos analistas para ver como a dívida portuguesa está a reagir à turbulência no mercado, ajudada eventualmente pelo upgrade da notação soberana da Fitch.

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Quinta-feira, 10 de setembro:

BCE aprova aumento do custo do euro (13h15)

Porque é importante e o que esperar:

Analistas e investidores não têm dúvidas, o Banco Central Europeu (BCE) vai aumentar em 25 pontos base as taxas de juro com a da facilidade de depósitos a ficar nos 2,50%. Mas não deve ficar muito mais tempo nesse patamar, pois sondagens e análises dos futuros nos mercados já apontam para uma repetição da medida em dezembro. “A crise no Médio Oriente continua por resolver, os preços do gás na Europa atingiram novos máximos, contrariamente às expectativas de que o choque no abastecimento energético afetasse o crescimento, a atividade revelou-se resiliente, enquanto o crédito também se manteve firme, em consonância com uma taxa neutra mais elevada”, resumiram os analistas do Deutsche Bank. “Isto significa que há menos risco em apertar ainda mais a política monetária“.

O aperto desta quinta-feira – que irá afetar as mensalidades que os portugueses pagam pelo crédito à habitação e também outros empréstimos – deverá ser consensual entre os membros do Conselho do BCE, portanto as atenções vão estar centradas nas eventuais pistas que Christine Lagarde poderá dar sobre as decisões seguintes.

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Plano de Bessent para as yields entra em ação

Porque é importante e o que esperar:

Nos mercados de títulos dos EUA, as operações de recompra ampliadas de Treasuries destinadas a apoiar a liquidez no segmento de prazos longos entram em vigor na quarta-feira (até 4 de novembro). O volume das operações relativas aos títulos com cupão nominal dos setores de 10 a 20 anos e de 20 a 30 anos vai, pelo menos, duplicar, com o volume máximo atual por operação de 2 mil milhões de dólares a aumentar para, pelo menos, 4 mil milhões de dólares.

O plano, anunciado pelo secretário do Tesouro Scott Bessent a 18 de agosto, tem sido criticado pelos analistas como uma intervenção nos mercados e que irá ter efeitos meramente paliativos numa economia que deverá ter défices públicos acima de 6% do PIB e uma dívida — que atingiu o recorde de 40 biliões de dólares — a subir para os 140% nos próximos anos, segundo o Fundo Monetário Internacional. O governante rejeita a acusação e diz que está apenas a gerir a escassez de liquidez nos mercados.

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Sexta-feira, 11 de setembro:

Inflação nos EUA fornece último sinal para a Fed (13h30)

Porque é importante e o que esperar:

“Todas as atenções estarão voltadas para a divulgação do ìndice de Preços no Consumidor (IPC) dos EUA de agosto, na sexta-feira, precedida pelo Índice de Preços no Produtor (IPP) na véspera, o último conjunto de dados sobre a inflação antes da próxima decisão da Reserva Federal, a realizar-se a 16 de setembro”, sublinharam os analistas do Deutsche Bank, que prevêm que o IPC global de agosto se situe em +0,38% em relação ao mês anterior, contra +0,07% em julho, e que o IPC subjacente registe +0,21%, contra +0,22%.

Na passada sexta-feira, o Bureau of Labor Statistics anunciou que o número de empregos nos setores não-agrícolas nos Estados Unidos subiu em 162 mil em agosto, face à expectativa dos analistas de criação de 56 mil postos de trabalho, levando os investidores a reforçarem a aposta numa subida das Federal Funds Rates em 25 pontos base para o intervalo 3,75%-4%, com o futuros a apontarem a uma probabilidade de 58%. O presidente Donald Trump é que interpretou os dados de forma diferente, festejando a força da economia americana, exigindo na rede Truth Social que se baixe as taxas de juro, pois “UM PAÍS FORTE SIGNIFICA UMA TAXA DE JURO MAIS BAIXA”.

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