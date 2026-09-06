Enviados de Trump consideram “muito significativas” conversas com Zelensky

Os enviados do Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmaram este domingo que as primeiras conversações em Kiev com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foram “muito significativas” e permitiram “aprender muito”.

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O enviado Steve Witkoff classificou as conversas como “muito significativas”, afirmando esperar “continuar isto pelo tempo que for necessário”, segundo a agência France-Presse (AFP). “Esperamos que esta viagem tenha aberto novas vias para avançar. Acho que aprendemos muito com esta viagem“, disse, por seu lado, Jared Kushner, genro de Trump.

Os dois representantes da Casa Branca reuniram-se com o Presidente Zelensky — pela primeira vez em Kiev -, depois de, na véspera, terem sido recebidos no Kremlin pelo líder russo, Vladimir Putin.

Após o encontro em Kiev, teve início uma sessão de conversações envolvendo os dois enviados dos EUA, a delegação ucraniana e responsáveis pela segurança nacional da União Europeia.

Na sexta-feira, Trump declarou que Witkoff e Kushner levariam a Moscovo e Kiev “uma proposta para acabar com a guerra” iniciada com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.