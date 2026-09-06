Extrema-direita vence eleições na Saxónia-Anhalt

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) venceu este domingo as eleições no estado federado de Saxónia-Anhalt (leste), com 44,5% dos votos, segundo projeções divulgados pelas emissoras públicas ARD e ZDF. De acordo com as projeções, a AfD será o partido mais votado, com 44% a 44,5% dos votos.

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O partido de extrema-direita ainda terá de esperar para saber se este resultado lhe permitirá governar o antigo estado da República Democrática da Alemanha (RDA), o que seria inédito.

Se estas pontuações forem confirmadas na contagem dos votos, a extrema-direita conquistaria 39 assentos no parlamento regional, sendo necessários 42 para uma maioria absoluta.

A CDU, do chanceler conservador, Friedrich Merz, terá alcançado 18,5%, de acordo com a projeção do instituto de sondagens Infratest Dimap, citado pela televisão pública ARD. Já o partido A Esquerda terá uma votação de 9,5%, o SPD com 8,0% e os Verdes com 9,0%, enquanto o partido de esquerda populista BSW consegue 5% dos votos, limiar mínimo para entrar no parlamento estadual com 5%. O FDP, partido liberal, deverá ficar fora do parlamento estadual, ao receber 2,0% dos votos.